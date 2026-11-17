IT之家 11 月 17 日消息，2026 年 APEC 工商领导人峰会 11 月 17 日至 18 日在深圳举办，主题为“共促繁荣，共赢未来”。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福在谈及“可持续发展”这一话题时以深圳为例，称其不只是一个创新的城市，还是一个绿色发展的城市。

他表示，十几年前，深圳把所有的公交大巴和所有的出租车全部换成电动车。在全球当时认为几乎是一个不能达到的目标，但深圳做到了。

王传福认为，正因为这种对减排的积极贡献，才让深圳天天是蓝天。

据IT之家此前报道，本月早些时候，比亚迪第 1900 万辆新能源汽车下线，该车是一辆方程豹钛 9。官方同时宣布，方程豹钛 9 预订正式开启。王传福指出，比亚迪累计已经生产了 1900 万台新能源汽车，累计减排差不多达到 1.5 亿吨，相当于 24 亿棵树。

延伸阅读 深圳的公交电动化早在数年前便已完成。2017 年 12 月 27 日，深圳市交通运输委宣布，深圳成为全球首个实现公交全部纯电动化的大城市。截至当日，深圳已累计推广应用纯电动公交车 16359 辆，除保留少部分非纯电动车作为应急运力外，全市专营公交车辆已全部实现纯电动化。同年，深圳纯电动出租车累计推广 12518 辆，占全市出租车总量的 62.5%，成为当时全球纯电动出租车规模最大、应用最广的城市。 出租车方面，2019 年 1 月 3 日深圳市交委透露，深圳落地运营的纯电动出租车占比已达 94.21%，另有 1350 辆待充电桩配套后逐步投入运营，深圳出租车行业基本实现纯电动化，并借此解决了“红、绿的”分区域经营的一体化难题。数据显示，约 2.1 万辆纯电动巡游出租车一年可减少碳排放 85.6 万吨。 文中提到的第 1900 万辆新能源汽车，是 2026 年 11 月 9 日在比亚迪西安工厂下线的方程豹钛 9，该车同步开启预订。钛 9 定位为科技新奢旗舰 SUV，采用全尺寸“方盒子”造型，车身尺寸为 5270mm×1999mm×1850mm，轴距 3130mm，提供流光金、星辉金、陨石黑、赤云红、寰宇银、深空蓝共 6 款配色。新车搭载比亚迪全新混动技术平台 DMS、闪充技术、第二代刀片电池，以及云辇-A、天神之眼 B 等核心技术；其中 1.5T 发动机最大功率 115kW，前后双电机总功率 400kW，配备 66.48kWh 电池组，WLTC 工况纯电续航 310km，满油满电综合续航里程超 1600 公里。 关于减排数据，比亚迪官方披露，截至 2026 年 6 月 30 日，其新能源汽车相较传统燃油车，在能源生产与使用环节累计实现碳减排量 1.49 亿吨，相当于植树 24.8 亿棵。 此次王传福发言所在的 2026 年 APEC 工商领导人峰会，于 11 月 17 日至 18 日在深圳前海国际会议中心举办，2000 余位政商代表参会，115 家世界 500 强企业到场，参会代表实现 21 个 APEC 经济体全覆盖。峰会将形成并发布《2026 年 APEC 工商领导人峰会深圳倡议》，这是峰会创办 30 年来首次以倡议形式发布成果文件。

2026 深圳 APEC 工商领导人峰会专题

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