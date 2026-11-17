IT之家 11 月 17 日消息，据科技媒体《The Information》当地时间 16 日报道，谷歌 DeepMind 首席战略官贾斯吉特・塞孔（Jasjit Sekhon）已离职并加入 Anthropic。随着 Anthropic 即将在本周启动大规模首次公开募股（IPO），谷歌 DeepMind 的 AI 人才持续流向这家 Claude 聊天机器人的开发商，已逐渐形成明显趋势。

塞孔在社交平台 X 上发文确认了这一消息。他表示：“我很高兴加入 Anthropic。”他还透露，自己将负责支持 Claude，让其知识和判断建立在严格、可靠的事实基础之上，同时重视并践行这种严谨性。

塞孔今年 3 月加入谷歌 DeepMind，担任首席战略官，负责公司战略工作约 8 个月，随后转投 Anthropic。

塞孔是一名统计学家，研究方向包括因果推断和机器学习。他此前曾在哈佛大学、加州大学伯克利分校和耶鲁大学任教。2018 年起，他加入对冲基金桥水基金（Bridgewater Associates），担任高级科学家兼 AI 负责人。

IT之家注意到，今年以来，谷歌 DeepMind 已有多名核心人才离职。

今年 6 月，谷歌工程副总裁、Gemini 联合负责人诺姆・沙泽尔（Noam Shazeer）离开谷歌，转投 OpenAI。此外，曾与 DeepMind 联合创始人德米斯・哈萨比斯（Demis Hassabis）共同开发 AlphaFold、并共同获得 2024 年诺贝尔化学奖的约翰・江珀（John Jumper），也已加入 Anthropic。

据英国数据公司 Zecki 的统计数据，过去一年离开谷歌 DeepMind 的员工中，有 25% 选择加入 Anthropic，另有 21% 前往 Meta（Facebook 母公司），14% 加入 OpenAI。

这一数据表明，在顶尖 AI 人才的竞争中，Anthropic 正逐渐成为谷歌 DeepMind 人员流动的重要目的地。