IT之家 11 月 17 日消息，腾讯音乐今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：257.69 亿元，同比增长 6.22%
毛利润：113.18 亿元，同比增长 6.04%
毛利率：43.92%，同比下降 0.07 个百分点
归母净利润：67.16 亿元，同比下降 24.14%
经营现金流：103.96 亿元，同比增长 32.6%
基本每股收益：2.16 元，同比下降 25.26%
稀释每股收益：2.14 元，同比下降 24.91%
资产负债率：34.14%
营业总收入：89.41 亿元，同比增长 5.6%
毛利润：38.23 亿元，同比增长 3.83%
毛利率：42.8%，同比下降 0.7 个百分点
归母净利润：21.54 亿元，同比增长 0.05%
经营现金流：52 亿元，同比增长 41.19%
基本每股收益：0.69 元，同比下降 1.43%
稀释每股收益：0.68 元，同比下降 1.45%
资产负债率：34.14%
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
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