IT之家 11 月 17 日消息，韩媒 THE ELEC 当地时间今日报道称，三星电子近期已确认了 DRAM 内存技术的未来发展方向，多条技术路线将并行推进。

三星电子目前最为先进的 DRAM 工艺为第 6 代 10nm 级的 1c nm (D1c)，采用传统的 6F² 结构和制造工艺。后续的常规迭代 D1d 将用于 LPDDR 等通用内存产品，预计 2027H2 量产。

三星此前曾表示 HBM5 内存将升级至新一代 DRAM Die。而根据韩媒报道，这里的“新一代”将是应用混合键合技术的 D0a，而不是普遍认为的 D1d。

D0a 在不同的晶圆上制造存储阵列和外围电路，此后以 W2W（晶圆对晶圆）混合键合结合两部分，这意味着可针对性地分别优化阵列和外围器件表现。该报道称 D0a 的阵列基于 D1b、外围则是 D1d，D0a 同样瞄准 2027H2 量产窗口。

此外，4F² VCT（垂直通道晶体管）的 D0a-V 也在研发之中，预计 2028 年发布，据称考虑用于超越 LPDDR 的高性能内存产品。

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