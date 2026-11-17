IT之家 11 月 17 日消息，京东物流今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：639.53 亿元，同比增长 16.1%

毛利润 ：59.77 亿元，同比增长 19.4%

毛利率 ：9.3%

归母净利润 ：17.05 亿元，同比下降 16.03%

扣非净利润 ：21.63 亿元，同比增长 4.09%

自由现金流：23 亿元

AI 解读 本期京东物流 2026 财年第三季度营收规模符合市场一致预期，Non-IFRS 经营利润增速受即时配送业务整合投入影响低于机构预期。 核心业绩概览 营业收入保持增长 ：第三季度营业收入 639.53 亿元，同比增长 16.1%；毛利润 59.77 亿元，同比增长 19.4%，增幅高于收入增速。

经营利润增长 32.6% ：第三季度经营利润 17.07 亿元，高于去年同期的 12.88 亿元。毛利率从去年同期 9.1% 提高至 9.3%。

归母净利润同比下降 ：第三季度归母净利润 17.05 亿元，同比下降 16.03%，主要受到其他净额减少、所得税费用增加等因素影响。

调整后盈利保持增长 ：第三季度 Non-IFRS 期间利润 21.60 亿元，同比增长 7.0%；其中 Non-IFRS 归母净利润 21.63 亿元，同比增长 4.09%。Non-IFRS 期间利润率由去年同期 3.7% 降至 3.4%。

自由现金流改善：第三季度自由现金流净流入 23 亿元，上年同期净流入约 6 亿元。公司披露，经营活动产生现金净额约 56 亿元，扣除净资本性支出 12 亿元及租赁付款 21 亿元后，得到上述自由现金流。 业务经营亮点 外部一体化供应链客户收入保持双位数增长，客户数量与单客户平均收入同步提升。

即时配送自 2026 年 1 月起直接面向外部客户提供服务，带动其他外部客户收入快速增长。

全球化布局持续推进，海外仓配自动化升级落地，履约确定性进一步增强。

自研自动化仓储方案、无人配送车等技术产品规模化应用，外部商业化签约稳步增长。 后续展望 公司持续在技术、客户体验与海外网络建设上加大投入，短期利润增速承压，中长期规模效应与全球化、即时配送新业务的增量贡献值得关注。

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