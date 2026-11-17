IT之家 11 月 17 日消息，微博今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

微博 2026 年三财季及前三季度业绩整体低于市场机构预期，营收、归母净利润均不及机构此前给出的一致预测。

公司业务与本次财报核心亮点

微博是中国领先的社交媒体平台，核心收入来自广告及营销服务、增值服务两大板块，平台以公共内容传播、社交媒体互动为核心特色，依托信息流推荐引擎为各行业广告主提供精准营销解决方案。

2026 年三财季： 单季度净收入 4.1 亿美元（现汇率约合 27.38 亿元人民币）、同比下降 7%，其中广告及营销收入 3.44 亿美元（现汇率约合 22.98 亿元人民币）、同比下降 8%，增值服务收入 6,610.3 万美元（现汇率约合 4.42 亿元人民币）、同比下降 1%； 归属于微博股东的净利润 2,451.5 万美元（现汇率约合 1.64 亿元人民币），较去年同期的 2.21 亿美元（现汇率约合 14.77 亿元人民币）大幅回落； 非公认会计准则归属于微博股东的净利润 1,434.8 万美元（现汇率约合 9,583.4 万元人民币），基本 / 摊薄每股收益 0.1 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）； 截至 2026 年 9 月月末， 平台月活跃用户 5.51 亿，日均活跃用户 2.54 亿 ； 单季度经营活动现金净流出 1,020 万美元（现汇率约合 6,812.8 万元人民币），资本性支出 190 万美元（现汇率约合 1,269.1 万元人民币），折旧及摊销 1,560 万美元（现汇率约合 1.04 亿元人民币）。

2026 年前三季度累计： 累计净收入 12.85 亿美元（现汇率约合 85.83 亿元人民币），归母净利润 1.27 亿美元（现汇率约合 8.48 亿元人民币），较去年同期 4.54 亿美元（现汇率约合 30.3 亿元人民币）明显下滑； 累计非公认会计准则归母净利润 2.09 亿美元（现汇率约合 13.96 亿元人民币）； 截至 2026 年 9 月 30 日，平台现金、现金等价物及短期投资总额 23.1 亿美元（现汇率约合 154.29 亿元人民币），整体资金储备充裕。

盈利与成本端表现

盈利端承压主要来自两方面：

一是收入端广告行业需求分化，电商、网络游戏、美妆类广告收入同比减少，来自阿里巴巴的广告收入较去年同期高基数下滑 33%；

二是成本端广告制作成本增加，叠加投资相关损益、利息净额较去年同期大幅减少，推动整体经营利润率从去年同期的 27% 降至 16%。

未来展望与投资价值

管理层表示将继续强化信息流产品、扩充视频创作者生态、结合 AI 能力提升广告效果转化与跨行业渗透，稳固平台长期竞争力。当前公司静态市盈率处于较低区间，叠加充裕的现金储备、高股东回报的历史分红安排，属于典型的低估值成熟互联网标的，但短期仍需观察广告行业复苏节奏、平台用户活跃度提升对收入端的拉动效果。