IT之家 11 月 17 日消息，当地时间 16 日，雷诺集团宣布，计划到 2028 年在法国工厂新增 2000 名员工，以满足不断增长的纯电车型需求，同时通过自愿离职计划削减最多 1000 个白领岗位。

法国《回声报》率先披露了这一计划。汽油价格大幅上涨带动欧洲纯电汽车销量激增，雷诺旗下纯电车型需求随之上升，汽车行业的生产布局也需要相应调整。

此次裁员将涉及雷诺在法国的所有工业业务，包括质量控制和供应链部门，但生产线工人不受影响。雷诺生产业务直接或间接雇用的员工共 17500 人。

今年 6 月，雷诺曾宣布重组工程研发部门，以降低成本、缩短研发周期，并缩小与中国新兴竞争对手之间的差距。此次人员调整是继研发部门重组之后的又一项措施。

雷诺集团工业总监蒂埃里 · 沙尔韦指出，商用厢式车和雷诺 5 等纯电车型的良好销量支撑了集团的业务增长。“过去几年，我们在这两个市场受到的竞争冲击相对较小，尤其是来自中国车企的竞争。但我们知道，这种竞争迟早会到来，10 月的巴黎车展上就能看出端倪。”

一名知情人士透露，雷诺仍需就新计划与工会达成协议，双方刚刚开始协商。

沙尔韦介绍，雷诺计划招聘 1650 名工厂一线工人、250 名生产支持人员和 100 名年轻毕业生，同时通过自愿离职计划削减最多 1000 个白领岗位。

雷诺还计划开展总时长近 50 万小时的员工培训，帮助员工转岗，并调整集团组织架构，以适应机器人技术、AI 和电动化带来的行业挑战。