IT之家 11 月 17 日消息，以电子纸画框和 DIY 套件闻名的 TRMNL 公司，近日推出了迄今尺寸最大、色彩表现最丰富的产品 ——Frame。这是一款采用 31.5 英寸全彩电子纸屏幕的显示设备，搭配手工制作的实木边框，主要用于展示绘画、照片、地图、图形等静态内容。相比 LCD 或 OLED 屏幕，其能够以更自然的方式呈现图像。

Frame 的售价并不便宜，但采用了高品质材料，初期还将限量发售。

TRMNL 公司最近凭借电子纸显示产品获得了一定关注，其产品既有带边框的成品，也有供用户自行组装的套件。此前推出的 DIY 套件和 OG 画框均采用黑白或灰度显示技术。

TRMNL 创始人瑞安 · 库尔普（Ryan Kulp）曾在一篇博客文章中解释公司的产品理念：“TRMNL 不是电视，我们不会试图让它承担太多功能。”

不过，OG 画框引入灰度显示后，公司开始重新思考彩色显示的可能性。库尔普表示，彩色显示“符合我们的愿景，而且或许还能让产品变得更好”。

为此，TRMNL 推出了全彩电子纸画框 Frame，预计将于 2026 年底至 2027 年初开始发货。首批计划生产约 470 台，售价为 1,300 美元（IT之家注：现汇率约合 8,683 元人民币）。

库尔普介绍，公司过去几个月一直在开发名为 Lazarus 的色彩转换引擎，希望让 Frame 在所有采用 Spectra 6 技术的显示设备中实现市场领先的色彩匹配效果。他还表示，该引擎将以开源形式发布，方便用户根据自己的需求进行调整。

为了进一步改善画面表现，Frame 还将采用时钟同步技术，以减少屏幕闪烁并延长电池续航时间。

虽然设备支持联网，但也配备了 microSD 卡槽，用户可以选择完全离线运行。此外，产品内置可充电电池，背面设有 USB-C 接口，机身后盖还预留了一个小孔，方便连接线缆，实现持续供电。

Frame 支持横向和纵向两种悬挂方式，用户也可以选择购买支架，或者自行制作支架摆放。

在软件生态方面，TRMNL 正与社区开发者合作，持续开发更多功能。公司还推出了一个名为 Local Art 的艺术插件，任何人都可以通过该平台提交自己的作品，甚至直接在 TRMNL 平台上出售。

供应链方面，TRMNL 承诺保持透明，并表示生产 Frame 所需的物料已经备齐或完成订购，以确保产品能够顺利交付。所有产品均由公司自己的团队负责组装，不会外包给第三方工厂。

目前，Frame 已经开放预订，起售价为 1,300 美元（现汇率约合 8,683 元人民币）。首批产品将发往美国、加拿大、墨西哥和澳大利亚。

其他国家和地区的消费者也可以通过官方渠道提前预订。不过，TRMNL 提醒，由于产品的海关申报价值较高，国际订单可能需要承担相当可观的关税和进口费用。

公司还计划于明年在柏林仓库附近开设另一家木工厂，以便为欧洲消费者提供免邮费、免关税的配送服务。