IT之家 11 月 17 日消息，今年早些时候，Meta 旗下 Reality Labs 部门将战略重心转向了可穿戴设备和人工智能，叫停了多款正在开发中的 Quest 第一方及第三方 VR 游戏。不过，Meta 近日表示，公司仍在持续为第三方游戏提供资金支持，已承诺投入的金额超过 1.2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8.02 亿元人民币）。

Meta 游戏部门总监克里斯 · 普鲁埃特（Chris Pruett）在最新发布的一篇面向开发者的文章中，介绍了今年假日购物季期间 Quest 平台生态的发展情况。

自 2024 年 Quest 3S 发布以来，Meta 的 VR 软件生态越来越依赖应用内购买、免费社交游戏以及周期性订阅等收入模式。

普鲁埃特表示，尽管距离上一代硬件发布已经过去两年，Quest 平台应用收入仍与去年同期基本持平。过去 12 个月中，商店收入排名前 50 的应用，在扣除平台费用后，收入均超过 100 万美元（现汇率约合 667.9 万元人民币）。同一时期，还有数百款应用实现了数十万美元的收入。

其中，《Gorilla Tag》等社交游戏表现尤为突出，成为平台上的重要收入来源。

普鲁埃特认为，这些头部应用短期内不太可能发生明显变化。不过，随着 Meta VR 眼镜（VR Glasses）预计于 2027 年春季上市，平台用户群体和使用场景可能迎来变化。

他表示，对于售价 1,300 美元（现汇率约合 8,683 元人民币）的 VR 眼镜而言，游戏和应用并非主要卖点，娱乐内容消费才是核心。购买这款设备的用户可能更倾向于体验坐姿操作、以手部交互为主的中等核心游戏。这类游戏上手难度不高，但需要一定技巧才能精通。

在 VR 眼镜上市之前，普鲁埃特还透露，截至 10 月 1 日，Meta 已为正在积极开发中的第三方电子游戏预留超过 1.2 亿美元（现汇率约合 8.02 亿元人民币）资金。

普鲁埃特向科技媒体 Road to VR 解释称，这一数字代表 Meta 通过资金协议，承诺投入正在开发的第三方游戏项目的资金总额。其中，大部分资金已于今年拨付给开发者，剩余部分则将在相关项目推进过程中于未来几年陆续支付。

目前没有明确数据可以直接比较，但 Meta 曾在 2023 年表示，在此前十年间，公司已承诺为第三方内容提供数亿美元资金支持，并投入专项开发资源。

这笔超过 1.2 亿美元（现汇率约合 8.02 亿元人民币）的承诺，表明 Meta 仍然拥有规模可观的第三方 VR 游戏发行项目储备。不过，目前还无法确认，在 2026 年初调整 Reality Labs 战略方向之后，Meta 又新增了多少游戏开发资金。

游戏开发通常需要较长时间，因此，这笔资金中必然有一部分流向了 2026 年 1 月战略调整之前就已启动的项目。这些游戏可能原本就不需要 Meta 后续追加资金，或者并未被列入获得进一步资助的项目范围。

另一个值得关注的问题是，这些游戏究竟有多少是专门围绕 Quest 平台开发的，目前仍不清楚。

不过，Meta 近期一直在推动开发者为游戏加入手部追踪交互功能。从理论上说，这意味着相当一部分游戏未来可能无需大幅改动，就能同时支持 Quest 头显和 VR 眼镜。

因此，Meta 虽然正在调整 VR 业务的战略重心，但至少从目前披露的资金规模来看，第三方游戏开发生态仍然是其持续投入的领域。