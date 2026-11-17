IT之家 11 月 17 日消息，近期，有不法分子假借汽车召回名义实施网络诈骗，误导车主转账、泄露个人信息等。斯巴鲁汽车（中国）有限公司官方微博今日发布声明，提醒车主提高警惕。
斯巴鲁中国提醒：
有不法分子冒用斯巴鲁汽车（中国）有限公司（以下简称“我司”）名义推送虚假召回信息。请广大车主提高警惕，切勿点击陌生链接、勿提供个人信息，谨防电信诈骗，保护自身财产安全。
近期，有不法分子冒用我司的名义，通过短信等渠道向车主发送虚假召回信息。不法分子伪造我司印章，谎称转向系统、气囊等存在故障隐患，并在信息中附带不明网址及二维码，诱导车主申请“召回补偿金”，进而骗取个人信息、银行账户信息、短信验证码，实施电信网络诈骗。上述信息均非我司发布。
我司在此郑重声明：
一、我司召回信息仅通过国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心官网、斯巴鲁中国官网、授权经销商、官方客服中心对外发布。我司不会通过陌生手机号发送附带外部链接的召回通知，也绝不会以“发放召回补偿金”为由，要求车主提供银行卡号、身份证件信息、短信验证码等敏感信息。
二、斯巴鲁官方召回检修服务全部免费，不存在统一发放补偿金或线上受理理赔申请的相关政策。请勿点击链接、扫描二维码或登记相关信息。
三、如您需要确认车辆是否属于召回对象，请前往国家市场监督管理总局缺陷产品召回查询平台，或联系就近斯巴鲁授权经销商、官方客服中心进行咨询核实。
敬请广大车主务必提高警惕，妥善保管个人信息及金融信息，谨防上当受骗。
斯巴鲁汽车（中国）有限公司
2026 年 11 月 17 日
据IT之家今日早些时候报道，国家市场监督管理总局今天（17 日）晚间通过“市说新语”公众号发文通报，提醒广大车主，汽车生产企业对车辆实施召回均免费，不会收取任何费用。
通报称，车主如需核实车辆召回信息，请及时登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官网（IT之家注：https://www.samrdprc.org.cn/），或关注微信公众号（市场监管总局召回中心）进行查询，也可联系汽车生产企业、授权经销商进行确认。
市场监管总局提醒，切勿轻信陌生来电、点击不明链接或扫描二维码，切勿向他人提供银行卡、验证码等敏感信息。如遇可疑情况，请及时向公安机关报案，谨防财产损失。
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