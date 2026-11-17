IT之家 11 月 17 日消息，根据第二十四届广州国际汽车展览会新闻发布会官方，2026 年 11 月 27 日至 12 月 6 日，第二十四届广州国际汽车展览会（IT之家注：Auto Guangzhou，以下简称“广州车展”）将在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。

本届广州车展的主题为“新科技 · 新生活”，总面积达到 22 万平方米，展车总数 1106 台，其中首发新车 115 台、新能源车 707 台。

根据新闻稿，全球主流车企携最新产品高规格参加本届广州车展，BMW 及 MINI、梅赛德斯-奔驰、大众汽车品牌（大众安徽、一汽-大众、上汽大众）、一汽奥迪、上汽奥迪、保时捷、福特汽车、上汽通用汽车（别克、凯迪拉克）、林肯、沃尔沃、一汽丰田、广汽丰田、雷克萨斯、东风本田、广汽本田、东风日产、现代汽车及北京现代、长安马自达等国际主流汽车品牌将集中亮相。

国内汽车集团均携全系列产品大规模参加本届车展，一汽红旗、红旗天工、红旗金葵花、奕派科技、上汽荣威、上汽名爵、上汽大通、长安汽车、北汽集团（享界汽车、北汽极狐、北京越野）、广汽集团（广汽传祺、昊铂埃安、启境、科技广汽 PARK）将在广州亮相。吉利银河、领克、长城汽车（坦克、长城炮、哈弗、欧拉、魏牌、灵魂）、奇瑞、捷途、星途、纵横、比亚迪、腾势、仰望、方程豹、江汽集团、212 越野车等企业也将参展。

新能源汽车品牌及科技企业中，鸿蒙智行、蔚来、乐道、萤火虫、小鹏、小米汽车、问界、理想、零跑、岚图、阿维塔、尚界、智界、猛士、深蓝、智己汽车、极氪、iCAR、极石汽车、启境、奕境、FREELANDER 神行者、富古汽车等品牌以及宁德时代、华为乾崑等企业将全面展示新能源和智能网联汽车产品。