IT之家 11 月 17 日消息，商汤科技今天（17 日）晚间正式发布 SenseNova Loop-9B 模型。

该模型延续了 Preview 版本对参数效率的探索：通过 Loop 结构复用模型层的参数，并结合流形约束超连接（mHC），在约 9B 参数规模下扩展计算深度，面向复杂推理、代码、工具调用和多模态任务。

模型得益于 Loop 的高效循环结构，官方 4bit 量化后权重仅约 4.9GB，部署显存需求低至 10 GB 内，能显著拓宽可部署的硬件范围，让低显存芯片获得前沿 27B 级别模型性能成为可能。

SenseNova Loop-9B 总参数量约为 9B。模型通过两次执行共享的中间层，将 32 个物理解码层扩展为 56 次层计算；支持文本、图像输入和文本输出，上下文长度最高可达 512K tokens。

官方表示，在 Agent 与数据分析评测中，模型展现出与 Qwen3.8-27B 相当的竞争力：NL2Repo 得分为 41.36，接近后者的 44.60；AIDABench 得分为 65.31，高于后者的 65.01。

共享循环模块：将第 4–27 层组成共享权重的循环模块，并执行两次，使模型在一次前向传播中完成 56 次解码器层计算。

双流 mHC：通过可学习映射，对循环模块中的两条残差流进行信息路由与融合。

混合注意力：解码器以四层为一组，采用三层线性注意力与一层全注意力相结合的配置。

长上下文多模态：训练方案覆盖文本、图像、代码和工具调用轨迹，上下文长度最高扩展至 512K tokens。

低资源私有化部署友好：采用 4bit 权重量化与 8bit KV 缓存时，256K 长上下文推理的显存需求约为 15 GiB，有助于降低本地与私有化部署门槛。

官方量化版 Day 0 提供：模型发布首日同步提供官方 AWQ 4bit 量化版本，方便用户快速部署。

SenseNova Loop-9B 已开放模型权重与相关代码，供开发者和研究者下载、部署与探索。

围绕通用 Agent、代码和数据分析等任务，评测结果显示，SenseNova Loop-9B 正式版在多个榜单上的表现较 Preview 版本有明显提升；并在约 9B 参数规模下，展现出与 Qwen3.8-27B 比肩的性能表现。

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