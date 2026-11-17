IT之家 11 月 17 日消息，松下发布了 Lumix SHX1，这是首款冠以 Lumix 品牌的紧凑型电影摄影机。此前，松下将电影摄影机业务与消费级影像业务分别归属于 Varicam 和 Lumix 两个品牌，如今 SHX1 的推出意味着两大业务正式走向整合。

松下表示：“数十年来，松下一直为广播电视和电影行业提供支持，其 Varicam 电影摄影机已被全球众多电影、电视剧和纪录片制作团队采用。这些专业技术也逐渐融入 Lumix 产品线，并催生了 2019 年推出的 Lumix S1H。这是一款具备电影级画质的专业视频设备。2024 年，松下进一步整合了专业视听业务与消费级影像业务，两大业务都致力于激发用户的创作潜力。全新的 Lumix SHX1 将双方的专业技术融为一体，打造出一款紧凑型电影摄影机。”

随着松下两大摄影机业务整合，以及 SHX1 的问世，Varicam 品牌实际上也将逐渐退出历史舞台。不过，这种整合有望让松下整个摄影机产品线更加统一。

从硬件基础来看，SHX1 本质上是将 Lumix S1 II 的核心配置装入了方盒式电影摄影机机身，不过也有一些区别。

首先，松下为 SHX1 加入了低通滤镜（抗混叠滤镜），能够减少拍摄画面中的摩尔纹，但代价是牺牲部分画面锐度。

此外，该机还支持以 Blackmagic RAW（BRAW）格式录制视频。不过，这项功能有一个限制：用户无法直接将 BRAW 视频保存到机身的 CFexpress 或 SD 卡插槽中，必须通过外接 SSD 进行存储。

除此之外，SHX1 的视频拍摄能力与 S1 II 基本一致。其配备一块 6K 全画幅部分堆栈式 CMOS 图像传感器，支持双原生 ISO 和动态范围增强（Dynamic Range Boost）技术。在 V-Log 模式下，动态范围最高可达 15 档。

该机还预装了 ARRI LogC3 色彩曲线，用户可以根据拍摄需求，在 V-Log 和 ARRI LogC3 之间进行选择。

在常规视频录制格式方面，SHX1 支持 6K 30fps 和 5.1K 60fps 的 4:2:0 10-bit 录制，同时支持 3.8K 48fps 的 4:2:2 10-bit 录制。最后一种规格是相较于 S1 II 新增的选项。

此外，该机支持全画幅开放门（Open Gate）录制，以及机内变形宽银幕画面反挤压（Anamorphic De-squeeze）功能。

SHX1 的图像传感器配备相位混合自动对焦系统，拥有 779 个对焦点。该机还采用了与 S1 II 相同的 AI 技术，能够识别人眼和人脸，提升拍摄时的对焦表现。

防抖方面，SHX1 内置松下 Lumix 系列表现出色的五轴机身防抖系统。如果搭配支持光学防抖（OIS）和 Dual IS 2 功能的镜头，还可以启用 Dual IS 2 双重防抖技术。

专业接口方面，该机配备 12G-SDI 和 HDMI 视频输出接口，同时支持时间码输入和输出。音频方面，用户可以通过 3.5mm 麦克风接口进行机内 32-bit Float（32 位浮点）音频录制。

散热设计方面，SHX1 支持长时间连续录制，在最高 4K 120fps 模式下也能实现不受时长限制的录制。方盒式机身设计还使其能够兼容微型 V 挂电池（Micro V-mount），满足专业拍摄场景下的供电需求。

不过，该机也存在一个令人意外的配置缺失：没有内置 ND 减光滤镜。考虑到 SHX1 面向专业影视拍摄市场，这一功能的缺席多少有些遗憾。

松下还同步推出了两款可选配件，分别是 XLR 手柄组件 AU-XHU1 和控制手柄 AU-GRP1。

松下 Lumix SHX1 预计将于 2027 年 1 月上市，售价为 4,699.99 美元（IT之家注：现汇率约合 31,392 元人民币），包含手柄和控制手柄的套装售价为 5,499.99 美元（现汇率约合 36,736 元人民币）。