IT之家 11 月 18 日消息，谷歌昨日（11 月 17 日）发布博文，公布 2026 年度最佳榜单（Best of Play 2026），覆盖应用、游戏和图书等。其中美国区年度最佳应用为 AI 笔记工具 Notability，年度最佳游戏为《明日方舟：终末地》（Arknights: Endfield）。

在应用类别中，AI 笔记与 PDF 工具 Notability: AI & PDF Notes 获评年度最佳应用。该应用原生适配安卓，可将设备变为 AI 工作台，支持与资料对话、整理学习内容、生成个性化测验及优化工作流程。

游戏方面，热门 IP 衍生作《明日方舟：终末地》摘得年度最佳游戏。IT之家援引博文介绍，谷歌评价其结合流畅的实时战斗、丰富角色塑造，以及工厂建造与经营管理机制，带来兼具动作与策略深度的体验。

跨设备应用和游戏分别由 Strava 与 Moonlight Peaks 获选，评选还列出娱乐、创意、生产力等类别应用及多类游戏和年度书单。

应用类

年度最佳应用：Notability

最佳跨设备应用：Strava

最佳创新应用：Wispr Flow

最佳娱乐应用：Qobuz

最佳手表应用：Pocket Casts

游戏类