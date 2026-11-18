IT之家 11 月 18 日消息，美国生物制药公司 SELLAS Life Sciences Group 昨日宣布其研发的一款实验性癌症疫苗在针对急性髓系白血病（AML）的关键性 3 期临床试验中取得积极结果。

试验数据显示，该疫苗可使患者死亡风险降低 41%，中位总生存期达到 24 个月，显著高于现有最佳治疗方案。

据 SELLAS 发布的公告，这款名为 galinpepimut-S（GPS）的实验性癌症疫苗在 3 期 REGAL 临床试验中达到了主要研究终点 —— 总生存期（OS）。接受疫苗治疗的患者中位总生存期为 24 个月，而对照组患者为 14.7 个月，死亡风险降低 41%，风险比（HR）为 0.59，双侧 P 值为 0.035。

据路透社报道，临床试验结果公布后，SELLAS 股价大幅上涨，盘中涨幅一度超过 243%。截至美股收盘，其股价涨幅回落至 156.36%，报收于 19.15 美元。

此次试验共纳入 126 名患者，研究对象为经过二线或更后线挽救治疗后再次达到完全缓解、但不适合或无法接受异基因造血干细胞移植的急性髓系白血病患者。GPS 在试验中作为维持治疗单独使用，旨在帮助患者延长缓解时间和生存期。

据纪念斯隆-凯特琳癌症中心（MSK）11 月 17 日发布的声明，GPS 是一种现成型（off-the-shelf）癌症疫苗，由合成多肽组成，能够刺激人体免疫系统识别并攻击表达 WT1 蛋白的癌细胞。WT1 是一种在超过 95% 的急性髓系白血病患者癌细胞中表达的抗原。

这款疫苗由 MSK 免疫治疗研究人员 David A. Scheinberg 博士及其团队开发。2014 年，MSK 将 GPS 的相关许可授予 SELLAS，由后者继续推进临床开发。与需要根据患者肿瘤特征单独设计的个性化癌症疫苗不同，GPS 属于可以面向多名患者使用的现成型疫苗。

安全性方面，SELLAS 表示，GPS 整体耐受性良好，没有发现新的安全性信号。与治疗相关的不良事件主要为 1 至 2 级轻度或中度反应，其中最常见的是注射部位局部反应。

SELLAS 表示，公司计划与美国食品药品监督管理局（FDA）会面，讨论加速申报策略，并推进 GPS 的生物制品许可申请（BLA）准备工作，目标是在 2027 年上半年提交相关申请。不过，该疫苗目前仍处于临床研发阶段，尚未获得上市批准。

IT之家此前报道，莫德纳与默沙东联合研发的个性化 mRNA 黑色素瘤疫苗也曾公布积极的临床试验数据。此次 GPS 在急性髓系白血病 3 期试验中达到主要终点，为癌症疫苗在血液肿瘤治疗领域提供了新的临床数据。

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