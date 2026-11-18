IT之家 11 月 18 日消息，小米官方今日宣布，小米对讲机 2S 全新橙色版本正式开售，到手价 299 元。

据小米官方介绍，这款对讲机主要有以下四大卖点：

轻薄高颜值，兼顾手感与质感；

4W 发射功率，小巧机身澎湃性能；

120 小时超长待机，充沛动力时刻就绪；

1.77 英寸彩色大屏，清晰直观又好看。

小米对讲机 2S 采用了 1.77 英寸的彩色大屏以及 36mm 大尺寸扬声器单元，机身厚度仅为 15mm，整机重量也只有 130 克，而且还提供了 Type-C 和 3.5mm 接口。

IT之家提醒，小米为其提供了多种自定义功能，你可以根据自己的需求设置蓝牙（连接蓝牙耳机）、方位以及 FM 收音机模式。闲暇时间听一听收音机，享受 FM87-108MHz 的快乐。

除了最常见的 20 个远距离频道外，小米对讲机 2S 还支持了多达 80 个自定义频道，并且每个自定义频道的频率，还可以自主设定。此外，小米对讲机 2S 采用了 4W 发射功率，支持市区约 1-5 公里的通话。

其他方面，小米对讲机 2S 新增了对讲机端写频功能和批量配置功能，支持独立写频、手机写频和隔空拷频；它还具有 IP54 防护等级，内置 2190mAh 容量锂电池，可实现 120 小时长效待机或 15 小时连续使用。

当然，这款对讲机同样支持小米智能控制。你可以通过小米对讲机 App 在手机上管理对讲机，设置群组、配置相关功能等。

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