IT之家 11 月 18 日消息，韩国安全研究员金贤宇（Hyunwoo Kim）在 Linux 内核中发现了一个高危漏洞，将其命名为 NoisyTCP（编号为 CVE-2026-99288）。

该漏洞已经潜伏约 11 年，攻击者无需通过身份验证，只需向目标服务器发送特制 TCP 数据包，就有可能触发 Linux 内核崩溃，导致服务器拒绝服务（DoS）。

金贤宇于 11 月 16 日公开了漏洞技术报告。根据其在 Openwall 安全邮件列表发布的信息，漏洞相关代码最早于 2015 年 10 月 3 日引入 Linux 内核，直到 2026 年 11 月 3 日才有修复提交进入内核上游。

NoisyTCP 的问题源于 Linux 内核 TCP 连接查找过程中的竞态条件。内核在无锁查询 TCP 已建立连接的哈希表时，可能遇到已经释放、随后又被重新分配的 Socket 内存。如果新对象恰好复用了相同内存地址和连接信息，内核就可能错误地获取这个新对象。

在研究员披露的一种利用路径中，攻击者可以诱使内核访问一个没有关联监听器的请求 Socket，最终触发空指针解引用（NULL Pointer Dereference），造成内核崩溃。

金贤宇指出，该漏洞可以影响常见 TCP 服务，运行 NGINX、Apache、SSH 等普通 TCP 服务的 Linux 服务器也可能受到影响，不需要特殊的应用程序配置。

不过，利用漏洞还需要满足一定的网络条件：目标服务器至少拥有两个 RX（接收）队列，或者启用了 RPS（接收数据包引导）功能，使网络数据包能够分散到多个 CPU 处理上下文，从而创造触发竞态的机会。

根据研究员的测试，在 QEMU / KVM 等虚拟机环境中，使用 NGINX、Apache 和 SSH 默认配置，触发内核崩溃的时间约为 5 秒至 2 分钟。而在一台配备 8 个 RX 队列、负载较低的物理服务器上，研究员使用针对该环境调整过时序的测试程序，耗时约 14 小时才成功触发。

这意味着漏洞虽然可以远程利用，但实际触发时间会受到服务器硬件、网络队列和系统负载等因素影响。

如果受影响的服务运行在容器中，由于漏洞发生在 Linux 内核网络栈，触发崩溃时可能导致整个宿主机及其上运行的其他容器一并受到影响，而不仅仅是目标应用程序。

目前，研究员尚未证明该漏洞能够实现权限提升或远程代码执行，也没有证据表明其可以直接导致数据泄露。现阶段已经得到验证的主要影响是远程拒绝服务。

IT之家注意到，不同 Linux 发行版的修复进度存在差异。根据 Linux 内核稳定版发布记录，截至 2026 年 11 月 18 日，相关修复已经进入多个稳定内核分支。

上游修复版本包括 Linux Kernel 6.12.117、6.18.63 和 7.4.4，主线开发版本则已进入 7.4-rc2。需要注意，11 月 17 日内核官网公布的最新版本已经更新至 6.12.118、6.18.64 和 7.3.5，实际部署时应以发行版提供的安全更新为准。

各发行版方面，根据 Debian、Ubuntu、Red Hat 和 AlmaLinux 官方安全公告：

Debian 13 系列已经修复，修复版本为 6.12.117-1；Debian 12 系列也已修复，相关安全更新版本为 6.1.192-2。

Ubuntu 多个受支持版本仍被标记为受影响，包括 Ubuntu 22.04、24.04、26.04 和 26.10。

Red Hat Enterprise Linux 8、9 和 10 系列均被标记为受影响，目前尚无对应的修复内核发布。

AlmaLinux 则已为 8、9 和 10 系列回移植相关补丁，修复内核已经进入测试仓库。

金贤宇还在 GitHub 页面公布了临时缓解措施，包括关闭 SYN Cookies，或者将网络接口接收队列限制为一个并关闭 RPS、RFS。不过，关闭 SYN Cookies 会降低服务器抵御 SYN Flood 攻击的能力，因此这些措施不能替代正式安全补丁。

对于运行 Linux 的服务器管理员，建议及时检查所使用发行版的安全公告，安装包含 CVE-2026-99288 修复的内核更新，并在更新后重新启动系统，使修复实际生效。