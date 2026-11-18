IT之家 11 月 18 日消息，一篇发表于《Journal of Translational Medicine》的鼻咽癌研究论文昨日引发网友质疑，相关话题一度登上微博热搜。

该论文的实验图片、数据及作者单位信息存在多处不符合常规的错误，例如标尺上的 1 厘米之中竟有 12 个刻度格。因此，有网友怀疑相关图片可能由 AI 生成。

11 月 17 日，湖南省科学技术厅监督与诚信处回应称，已责成作者单位中南大学湘雅二医院展开调查，科技厅也将同步核实是否存在学术不端及科研程序问题。

争议论文题为《Ferroptosis inhibition via the ROS-GPX4 axis drives microplastic-induced malignant progression of nasopharyngeal carcinoma》，于 2025 年 12 月 22 日在线发表，通讯作者署名“Lin Zhao”，列在第一位的作者单位为中南大学湘雅二医院病理科。

新京报指出，论文首页作者单位地址写作“Changsha, Human”，而非湖南省的英文拼写“Hunan”；邮编标注为“41001l”，最后一位为字母“l”而非数字“1”。

更受关注的疑点出现在第 10 页和第 15 页的实验图片中。图中用于标示样本尺寸的尺子，1 厘米刻度内包含 12 个小格，而常规尺子该区间为 10 格。这一与物理常识不符的细节，成为网友推测图片可能由 AI 生成的主要依据。

此外，部分网友还将论文中的肿瘤图片描述为“形似虾滑”，并对部分实验数据和结果提出疑问，但这些说法目前均属网络讨论范畴，未经独立核实。

IT之家注：《Journal of Translational Medicine》创刊于 2003 年，由 Springer Nature 旗下 BioMed Central 出版，2025 年影响因子为 9.7，被 SCIE、Scopus、MEDLINE 等数据库收录。

Springer Nature 的出版政策明确规定，AI 生成的图像原则上不允许用于发表，仅在法律来源清晰、内容直接关于 AI 或基于可验证科学数据等有限例外下才被考虑，且必须明确标注“AI 生成”。

湘雅二医院科研部于 11 月 17 日回应新京报称，院方已介入调查。截至发稿，Springer Nature 科研诚信部门及论文通讯作者均未回复媒体的核实邮件。

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