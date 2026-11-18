IT之家 11 月 18 日消息，汕头市人民政府门户网站 11 月 16 日宣布全国首个基于华为昇腾 950DT 芯片的词元出海算力集群 11 月 13 日在广东汕头正式启用。

据介绍，该算力集群由中国电信汕头分公司、广东天亿马信息产业股份有限公司和华为技术有限公司联合建设，依托中国电信汕头国际海缆登陆站提供跨境网络连接，面向全球提供智能算力服务。

该集群是全国首个采用昇腾 950DT 自主创新芯片、面向「词元出海」的智能算力集群，标志着汕头打通了从国产算力部署到跨境智能服务交付的完整链路。

该项目采用三方协同模式：中国电信提供网络通信资源和机房基础设施，华为提供国产高性能算力设备，广东天亿马负责项目投资建设与市场化运营。华为智算项目经理王鼎轩表示，该集群承载面向全球的商用算力服务，是自主创新算力出海的关键一步。

华为官网资料显示，昇腾 950DT 基于华为自研的第三代达芬奇（DaVinci）架构，配备 144GB、4TB/s 高速片上内存，单卡 FP8 算力达到 1P，FP4 算力达到 2P，配合创新的灵衢互联总线与灵活组网技术，可支持超 128K 卡的大规模集群。

该算力集群项目选址与汕头的国际通信基础设施有关。依托中国电信汕头国际海缆登陆站，以及由一个国际海缆登陆站智算中心和四个区域智算中心组成的算力体系，集群可以在汕头本地完成 AI 模型推理和词元生成，再通过国际海缆向东南亚等海外市场交付智能服务。

据当地公布的业务模式，项目以词元作为核心经营单元，探索将 AI 算力转化为可计量、可调度、可交易的商业服务。相关业务遵循「算力出海、数据不出境」的原则，即在境内完成相关计算，再将生成的词元传输至海外用户。

汕头华侨经济文化合作试验区也为相关业务提供跨境数据合规和制度创新支持。当地此前已开展「来数加工」试点，并推出词元出海相关政策及算力券、词元券补贴，推动跨境数字服务贸易发展。

根据汕头当地公布的数据，今年 4 月，当地跑通城市级词元出海全链路商业闭环验证，当时日均词元调用量约为 1 亿。经过半年发展，这一数字已经增长至 1000 亿，当地登记的海外 AI 算力需求超过每日 3 万亿词元。需要注意的是，登记需求量并不等同于实际每日调用量。