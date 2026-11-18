IT之家 11 月 18 日消息，当地时间 17 日，据外媒 Carscoops 报道，宝马用全新纯电 i3 完成了一次跨越欧洲的长途旅行，新车跑出了 5886.7km，相当于普通纯电车主四个月的行驶里程，而全程接入充电桩的时间加起来只有 2 小时 46 分钟。

车辆从挪威马格尔岛的北角出发。北角伸入北冰洋，是欧洲大陆驾车能够抵达的最北端。随后，i3 50 xDrive 一路向南，穿越丹麦、德国、法国等 8 个国家，最终抵达西班牙南部光之海岸的塔里法，全程 5886.7km。

这趟旅程的成绩相当亮眼。累计驾驶时间为 3 天 2 小时 41 分钟，i3 的平均时速达到 79.7km/h，平均能耗只有 12.5kWh/100km，比宝马公布的 13.4-18.0kWh/100km 官方能耗还要低。

作为续航最长的版本，i3 50 xDrive 的 WLTP 续航达到 911km，美国 EPA 工况续航也有 753km，峰值充电功率为 400kW。

要发挥如此高的充电能力，还得找到匹配的超快充桩，而且实际充电过程中不可能始终维持 400kW，充电功率会随着电池电量变化而波动。

在这次长途挑战中，车辆测得的平均充电功率仍达到 275kW，甚至超过不少纯电车型的峰值水平。就连宝马自家的 i5，最高充电功率也只有 205kW。

此次挑战采用的是 i3 系列中续航最长的 50 xDrive 版本。电动汽车爱好者将这项活动称为 Paneuropeana，创意来自曾多次驾驶纯电汽车环游世界的拉斐尔 · 德 · 梅斯特。

据IT之家了解，i3 50 xDrive 配备 108.7kWh 电池组和双电机四驱系统，最大功率为 469PS（345kW），按照英制马力计算为 463 马力，0-97km/h 加速只需 4.7 秒。

宝马还提供价格更低的 i3 40 xDrive，同样采用双电机驱动，但最大功率降至 374PS（275kW），按照英制马力计算为 369 马力。该版本的 0-97km/h 加速时间为 5.4 秒，峰值充电功率为 300kW，电池容量也缩减至 82.8kWh，因此续航里程有所下降。

除了容量和性能表现出色的新型圆柱电池，宝马还将高续航归功于多项设计优化：i3 的风阻系数仅为 0.21，配备低滚阻轮胎，电机能量损耗相比宝马此前的纯电车型降低了 40%。