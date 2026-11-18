IT之家 11 月 18 日消息，《诡秘之主》游戏官方今日发文，辟谣会在 2027 年 3 月 3 日停止运营。游戏官方表示，自己的版权很稳可放心游玩，另一个魔法世界的落幕确实令人惋惜。

据游戏官方介绍，由快手游戏研发的《诡秘之主》是国内首款 UE5 欧式古风神秘学 MMORPG，改编自同名网文。游戏已于今年 8 月开启公测，支持 PC、安卓、iOS 及鸿蒙多端游玩。IT之家附机型配置要求如下：

安卓机型

操作系统：需为 Android 7.1 或更高版本

运行内存：需为 8GB 或以上

最低配置：搭载骁龙 7 Gen2 及以上处理器

推荐配置：搭载高通骁龙 8 Gen2 或天玑 9200 及以上处理器

iOS 机型

操作系统：需为 iOS 15 或更高版本

最低配置：iPhone 12 Pro（搭载 A14 处理器及以上）

推荐配置：iPhone 14 Pro（搭载 A16 处理器及以上）

PC 端机型配置要求（台式机）

系统：Windows 10/11 64 位

CPU：最低配置酷睿 i7-7700 /锐龙 5 3400G；推荐配置酷睿 i7-12700 /锐龙 77700X

显卡：最低配置 GTX 1060（6GB）/ RX 480；推荐配置 RTX 3070 Ti / RX 6800

内存：最低配置 16G；推荐配置 32G

PC 端机型配置要求（笔记本电脑）

系统：Windows 10/11 64 位

CPU：最低配置酷睿 i5-11400H / 锐龙 56600H；推荐配置酷睿 i7-13700H / 锐龙 78840HX

显卡：最低配置 RTX 3050（6GB）/RX 5600M；推荐配置 RTX 4070/RX 6850M XT

内存：最低配置 16G；推荐配置 32G

另据IT之家此前报道，网易旗下《哈利波特：魔法觉醒》手游在 11 月 16 日发布了停止运营公告，由于授权协议即将到期，2027 年 3 月 3 日起，本作将正式停止运营。

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