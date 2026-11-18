IT之家 11 月 18 日消息，下一代日产 GT-R 距离上市恐怕还要等上数年，不过有关新车外观的线索已经浮出水面。

日产新任全球设计主管马修 · 韦弗透露，R36 将重新采用圆形头灯，向早期几代 GT-R 的经典造型致敬。

日本汽车杂志《Best Car》近日采访了韦弗，并询问了这一车系的未来。

自 2025 年 8 月最后一辆 R35 下线后，GT-R 系列便进入停产空档期。面对提问，韦弗给出了一个颇有意味的回答：“如果我们要造 R36，它就要用上圆形头灯。目前我只能透露这些。”

圆形头灯将是 GT-R 经典造型的一次回归。1969 年诞生的初代 Skyline GT-R（C10）就采用了四圆灯设计，1972 年推出的后继车型 Kenmeri GT-R 也保留了这一标志性元素。

此后，日产逐渐改变了 GT-R 的灯组设计。R32、R33 和 R34 均采用更具棱角感的造型，R35 则进一步转向纵向排列、向两侧延伸的头灯设计。

到了 2023 年，带有 GT-R 设计风格的 Hyper Force 概念车又采用了另一种方案，将方形灯组深深嵌入车身之中。

马修 · 韦弗此前已在日产工作多年，参与过 R35 的设计，贡献了颇具辨识度的 C 柱造型。10 月 1 日，韦弗正式接替阿尔丰索 · 阿尔拜萨，出任全球设计主管。

至于动力系统，目前还没有多少确切消息。据IT之家了解，日产曾明确表示，下一代 GT-R 不会成为纯电车型，而是会保留内燃机，并加入某种形式的电气化技术。

日产全球产品战略负责人理查德 · 坎德勒指出，为了满足日益严格的排放法规，下一代 GT-R 必须引入电气化技术。

为了继续吊足车迷的胃口，CEO 埃斯皮诺萨此前也谈到了 GT-R 的回归：“是的，我们会继续研发 GT-R，事实上，研发工作已经在进行中了。目前我能透露的细节不多，但 GT-R 一定会回来，并延续它一贯的声誉与实力。因为它不仅是日产的标志，更是整个汽车行业的标志。”