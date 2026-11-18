IT之家 11 月 18 日消息，零刻今日宣布推出 192GB 内存版 GTR9 Pro 495 迷你主机，搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器，内存从原有的 128GB 提升至 192GB LPDDR5x，售价 48999 元起。

192GB+2TB：48999 元

192GB+4TB：49999 元

GTR9 Pro 495 搭载 AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 处理器，采用 Zen 5 架构，拥有 16 核 32 线程；集成 Radeon 8065S 核显，拥有 40 个 RDNA 3.5 计算单元，最高频率 3000MHz。

GTR9 Pro 495 满配版搭载 192GB LPDDR5x 内存，频率 8533MHz，最高可分配 160GB 作为显存使用；机器还配备 AI 降噪麦克风与双扬声器，支持 5 米范围内全向语音交互。

GTR9 Pro 495 采用全金属机身，并配备双涡轮风扇、大面积 VC 均热板及独立 SSD 散热器，提供零刻 5 年官方质保服务。

IT之家附详细参数如下：

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