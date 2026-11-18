IT之家 11 月 18 日消息，中国航空工业集团今日宣布，11 月 17 日，中国航空工业集团自主研制的 AC311A“吉祥鸟”轻型直升机在江西景德镇完成应急漂浮装置验证试飞。

此次试飞属一类风险科目，为国产轻型直升机首次，填补了国产轻型直升机应急漂浮系统研制空白，标志该机型新增大面积水域应急作业能力，可在我国全疆域执行任务。

AC311A 为 2 吨级 6 座多用途直升机，最大起飞重量 2250 千克，2016 年取得民航型号合格证，结束同级别民用直升机长期依赖进口局面。

IT之家获悉，本次空中应急漂浮装置验证试飞设定为：直升机以 130 千米 / 时速度前飞时，飞行员启动应急漂浮系统，为机身两侧 6 个直径 0.85 米的气囊充气，以此标定应急漂浮系统空中充气的最大速度边界，验证气囊充气过程中直升机姿态可控。

试飞中，气囊快速充气展开会瞬间改变直升机气动外形，引发非对称气流扰动、额外气动载荷，阻力、俯仰与滚转力矩突然变化，干扰旋翼流场和操纵响应，试飞风险高。试飞团队采用逐级逼近极限工况的方案，稳妥控制风险，顺利完成极限速度条件下气囊空中充气展开试验。

据介绍，应急漂浮系统的核心作用，是提升直升机水上遇险后的生存能力。一旦 AC311A 在海上飞行突发险情，飞行员可开启漂浮装置，实现水上应急迫降。系统能够在 4 级海况下保障直升机稳定漂浮 5 分钟以上，留给机上人员打开或抛放舱门撤离逃生的窗口。

在装置设计上，AC311A 应急漂浮系统有两处关键创新。浮筒采用与起落架挤压式限位结构，解决了以往浮筒和起落架连接约束不足、充气后大幅摆动的难题；充气气瓶采用交叉供气设计，即便单路气源失效，系统依旧可以正常充气，保障水上漂浮能力，提升整套装置安全性与可靠性。

应急漂浮系统适航审定标准严苛，考核不只是“能否浮起来”，更重点验证漂浮状态下乘员能否顺利撤离逃生，覆盖乘员出口、救生等安全指标。完成应急漂浮适航取证后，AC311A 参与海事监管、海上风电运维、跨水域应急救援等业务的准入门槛将显著降低。