IT之家 11 月 18 日消息，三星推出 One UI 9.5 测试版，用户可在正式版发布前提前体验新功能。

One UI 9.5 测试版主要升级了相机控制、个性化健康管理、无障碍功能和隐私保护。

专业拍照和专业视频模式新增更精细的参数调整功能，方便用户自由创作。三星健康则加入正念笔记和用药管理功能，支持记录心情、设置服药提醒及追踪用药情况，提供更个性化的健康管理体验。

悬浮快捷按钮方便用户快速调用常用功能，通知面板中的助听器控制功能也得到改进，进一步提升 Galaxy 设备的无障碍体验。此外，新增的应用锁支持单独锁定应用，加强日常隐私保护。

One UI 9.5 测试版今日起面向德国、印度、韩国、波兰、英国和美国等指定市场的 Galaxy S26 系列用户开放，符合条件的用户可通过 Samsung Members 应用报名参加测试。

相机：拍摄控制更加灵活

One UI 9.5 优化了相机控制功能，让用户在拍照和录像时能够更灵活地调整参数。

专业拍照和专业视频模式支持自定义拍摄参数和预设，用户可根据不同拍摄环境选择合适的设置。

三星健康：新增正念笔记和用药管理

三星健康新增正念笔记功能，用户既可以自由记录自己的想法和感受，也可以根据系统提供的提示进行书写和自我回顾。

用药管理功能则支持登记处方药、维生素和营养补充剂，设置个性化服药提醒，并追踪用药情况。

无障碍：常用功能一键直达

One UI 9.5 新增独立悬浮快捷按钮，让用户能够更方便地调用常用控制功能。

助听器控制功能也得到改进。用户可直接在通知面板调节音量，还能自行选择是否将通知声、来电铃声和闹钟声等传输至助听器。

隐私：新增应用锁功能

One UI 9.5 新增应用锁，支持通过生物识别或手机原有的锁屏验证方式单独锁定应用。应用锁定后，系统还会隐藏该应用的通知内容和小组件，即使手机交给他人使用，也能防止个人信息泄露。