IT之家 11 月 18 日消息，当地时间 18 日，苹果宣布在印度推出全面升级的苹果地图，首次将重新设计的地图服务带入印度市场。

新版地图不仅导航速度更快、准确性更高，还能展示更加详细的道路、建筑、公园和购物中心信息，并新增超过 300 处 3D 地标。

新版地图还针对印度的道路特点进行了专门优化。例如，自然语言引导功能可以用“在下一个红绿灯左转”等更口语化的方式提供导航。针对印度部分道路没有名称的情况，苹果还加入了柱子等实际地标作为参照，让导航能够提示用户“经过加油站后右转”。

双语地名标注也是一项专门针对印度推出的功能。与当地路牌一样，苹果地图可以同时显示英语和当地语言的地名。除了英语和印地语，新版地图还支持孟加拉语、古吉拉特语、卡纳达语、马拉雅拉姆语、马拉地语、泰米尔语、泰卢固语、旁遮普语、奥里亚语和乌尔都语。

“四处看看”功能也首次登陆印度，全球用户都可以通过高分辨率 3D 街景影像，身临其境地探索印度街道。此外，新版地图还支持 AR 步行导航，只需举起 iPhone，就能在现实画面中看到逐步导航指引。

其他新增功能包括车道指引、最多可设置 15 个途经点的路线规划，以及将 Mac 和 iPad 上规划的路线同步到 iPhone。

用户还可以分享预计到达时间，使用显示海拔变化信息的骑行导航，或规划包含充电站的纯电汽车行驶路线。遇到交通事故、道路危险或测速检查时，用户也可以直接通过 Siri AI 语音报告，无需手动操作。

公共交通方面，艾哈迈达巴德、班加罗尔、金奈、德里、海得拉巴、加尔各答、孟买和浦那的乘客，以及乘坐印度铁路列车的旅客，都可以使用苹果地图规划路线、查找附近车站，并在抵达目的地车站前收到下车提醒。

新版苹果地图即日起向印度用户开放。据IT之家了解，使用双语地名标注和增强的自然语言引导功能，需要将设备升级至 iOS 27.2、iPadOS 27.2、watchOS 27.2 或 macOS 27.2 及更新版本。