IT之家 11 月 18 日消息，据央视新闻报道，11 月 18 日，世界知识产权组织发布《世界知识产权指标》报告。报告显示，2025 年全球专利申请量达到 390 万件，同比增长 6%，创近十年来最快增速。其中，来自中国的专利申请量全球第一，且大幅领先第二名。

报告显示，2025 年，居住在中国、美国、日本和韩国的创新者领跑全球专利申请，分别为 190 万件、489766 件、466301 件和 319210 件。

IT之家从数据中获悉，亚洲在全球专利申请总量中的占比从 2015 年的 61.9% 上升至 2025 年的 71.2%。这一增长主要得益于中国强劲的申请增长势头，2025 年中国的专利申请量约占亚洲地区总申请量的 68.5%。

从专利申请种类来看，在目前有完整数据的最新年份 2024 年，计算机技术仍是专利申请量最大的技术领域，占所有已公布专利申请总量的 13%。

储能（电池）目前是最大的单一领域，占所有绿色技术相关专利申请的 17.4%，其次是智能能源、电网和输电技术以及空气污染控制，分别为 15.2% 和 11.8%。

与此同时，2025 年商标申请活动首次出现明显复苏，较上年增长 4.1%，总类数估计达 1590 万类。报告认为，这一反弹表明商业活动正在复苏。