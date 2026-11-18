IT之家 11 月 18 日消息，哈苏（Hasselblad）今日正式发布旗舰无反中画幅数码相机 X2D II 100C 全新固件（固件版本：1.4.15.7）。

据介绍，本次升级正式推出与专业图像处理软件 Capture One 的有线联机拍摄功能，同时完善与专业智能图像创作软件像素蛋糕的有线联机交互，进一步打通前期拍摄与专业后期软件的协同链路。

通过 USB 连接 X2D II 100C，每一次快门触发，画面会快速传输至 Capture One。拍摄时可直接评估对焦、曝光和色彩。用户可以一边拍摄，一边应用色彩分级、蒙版和参数调整。

即日起，桌面端 Capture One 16.9.1 与移动端 Mobile 4.3.0 已正式支持哈苏 X2D II 100C 有线联机拍摄（需配合 X2D II 100C 的 1.4.15.7 版本固件使用）。Capture One 新用户可免费试用三个月（点此前往）。

本次固件更新进一步补全并升级了与像素蛋糕的联机交互体验。新固件支持在像素蛋糕软件内直接显示 X2D II 100C 的实时取景（Live View）画面，使机位调整、焦点捕捉与被摄人物姿态引导更加直观高效。

此外，软件端快门触发能力由原有的 Mac 端和 iPad 端拓展至 iPhone 及 Android 移动终端，摄影师只需手持移动设备即可灵活控制拍摄。

IT之家附固件获取方式如下：

哈苏 X2D II 100C 用户即日起可前往哈苏官方网站（www.hasselblad.com）“下载中心”下载最新固件文件（版本号：1.4.15.7），亦可通过 Phocus Mobile 软件进行升级。

需要注意的是，此版本固件升级后将无法降级至更低版本，相机屏幕上显示“更新已完成”表示已升级成功。

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