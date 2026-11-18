IT之家 11 月 18 日消息，据路透社报道，大脑领域迎来两项最新研究：一项研究发现，新的血液检测方法有望帮助临床医生更准确地判断阿尔茨海默病的进展程度；另一项研究则揭示了随着年龄增长，大脑部分功能会发生怎样的变化。

新型血液检测可追踪阿尔茨海默病进展

研究人员在波士顿举行的阿尔茨海默病临床试验大会上报告称，一种新型血液检测方法能够帮助判断阿尔茨海默病在大脑中的发展程度。

这项检测由 Alamar Biosciences 公司开发，主要测量一种名为 eMTBR-tau 的生物标志物。该指标能够反映大脑细胞中缠绕状 tau 蛋白缠结的积累程度。

目前已有的阿尔茨海默病血液检测，主要测量 β-淀粉样蛋白和磷酸化 tau 蛋白等指标。这些物质在疾病早期就会出现升高，但对于疾病进入后期后 tau 蛋白缠结的具体积累情况，现有检测只能提供有限的信息。

目前，市面上已有两款阿尔茨海默病药物，主要通过减少大脑中的 β-淀粉样蛋白斑块发挥作用。与此同时，还有多款针对 tau 蛋白的药物正在研发中。

本项研究负责人、瑞典隆德大学的尼克拉斯 · 马特松-卡尔格伦（Niklas Mattsson-Carlgren）博士在一份声明中表示：“阿尔茨海默病诊断中最具挑战性的任务之一，是确定一名存在认知障碍的患者是否不仅出现了阿尔茨海默病相关病理变化，而且疾病在生物学层面已经发展到足够严重的阶段，能够合理解释其临床症状。”

研究人员指出，这种新型血液检测目前尚未投入临床使用，也不能单独用于诊断阿尔茨海默病。相关研究报告已发表于《美国医学会杂志》（JAMA）。

研究共同负责人、美国亚利桑那州太阳城 Banner Sun Health Research Institute 的尼古拉斯 · 阿什顿（Nicholas Ashton）表示：“现在，我们有望通过一种简单且易于大规模推广的方法，判断大脑中 tau 蛋白缠结的积累程度。这是我们进一步理解阿尔茨海默病的重要进展。”

阿什顿表示，将现有血液检测与这种针对 eMTBR-tau 的新型检测结合起来，有望帮助医生制定更合理的治疗方案，同时更准确地筛选适合参加临床试验的患者。

随着年龄增长，大脑的自我清洁功能可能减弱

另一项新研究发现，负责在睡眠期间清除大脑代谢废物的生理过程，在老年人群中往往会受到影响。研究人员希望进一步探索，这种变化是否会增加神经退行性疾病的患病风险。

在深度非快速眼动睡眠期间，大脑中的电活动会形成缓慢的脑电波动，有助于身体恢复和记忆巩固。这些慢波可以通过脑电图监测，同时也是推动脑脊液波动的重要因素，而脑脊液的流动有助于清除大脑中的代谢废物。

研究人员对两组志愿者进行了深夜实验，一组年龄为 18 至 39 岁，另一组为 60 至 84 岁。通过磁共振成像（MRI）技术，他们测量了大脑中的血液流动和脑脊液流动情况，同时利用脑电图（EEG）监测脑电波。

IT之家注意到，相关研究结果发表于《自然 · 衰老》（Nature Aging）期刊。

研究发现，在年轻成年人进入非快速眼动睡眠后，大脑电活动产生的慢波会增强，随后脑脊液的流动也会随之增强。但在老年志愿者中，这种现象并不普遍。

为了弄清楚年龄增长为何会导致脑脊液流动减弱，研究人员还在受试者完全清醒时开展了进一步实验。

首先，研究人员让受试者完成一项通常会提高大脑活动水平和血容量的任务，同时测量大脑血流变化。

结果发现，许多老年受试者的大脑神经活动确实有所增强，但血流量却没有明显增加。这表明，随着年龄增长，血管对大脑氧气需求增加作出响应的能力可能已经减弱。

随后，研究人员要求受试者屏住呼吸。通常情况下，这会导致血液中的二氧化碳浓度上升，并进一步增加流向大脑的血液量。

但实验发现，老年参与者的平均脑血流量增幅明显低于年轻参与者。

研究人员指出，这两项因素可以解释脑脊液流动减弱的大部分原因，但并不能解释全部变化。这意味着，可能还有其他与衰老有关的因素导致脑脊液流动减少。

此前已有研究发现，睡眠障碍与阿尔茨海默病及其他痴呆症等神经退行性疾病的患病风险增加有关。

此次研究中的受试者均未被诊断患有此类疾病。不过，部分老年参与者已经出现灰质萎缩迹象，而且这种变化与脑脊液流动能力下降幅度较大存在相关性。

研究人员希望继续对部分参与者进行长期跟踪，进一步了解脑脊液流动变化是否与未来发生神经退行性疾病的风险增加有关。

本项研究负责人、美国麻省理工学院（MIT）的劳拉 · 刘易斯（Laura Lewis）表示：“有些人能够非常健康地衰老，始终保持良好的认知能力，而另一些人则会出现认知能力下降。”

刘易斯指出，在此次研究的一部分老年参与者中，他们的脑脊液流动水平仍然处于健康年轻人的正常范围内。

她表示：“我们非常想弄清楚，这些人与其他人究竟有什么不同，以及这种差异可能会对他们未来的健康状况产生怎样的影响。”