IT之家 11 月 18 日消息，商汤今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次商汤集团披露的 2026 年前三季度业绩呈现收入增速较上半年进一步加快、毛利率持续改善的双优信号，整体市场表现基本符合机构对其生成式 AI 商业化提速的一致预期，收入端验证了模型、算力与智能体协同落地的兑现节奏。

公司主营业务与本期亮点

商汤集团为国内领先的人工智能软件公司，围绕「一套模型、一座 Token 工厂、一套智能体管控系统」推进系统级 AI 能力建设，业务覆盖生成式 AI、视觉 AI 及 AI 基础设施（SenseCore 大装置）。

收入增长加速：报告期内，集团收入同比增长 30.4% 至 37.92 亿元（2025 年同期为人民币 29.09 亿元），增速较 2026 年上半年的 23.4% 进一步加快，主要由生成式 AI 板块驱动，其中第三季度生成式 AI 业务收入同比增长超过一倍。

盈利质量改善：毛利率同比提升 4.3% 至 43.4%（2025 年同期为 39.1%），毛利同比增长 45% 至 16.47 亿元（2025 年同期为人民币 11.36 亿元），毛利增速快于收入增速，体现收入结构与算力成本优化共同带来的经营杠杆释放。

算力与模型双线突破：万卡级异构推理集群在国产芯片上实现规模化商用，同等硬件条件下整体 Token 吞吐量提升至原有的约 5 倍；SenseCore 云平台日均 Token 服务量由 2026 年 7 月的超 2.4 万亿提升至 10 月的 6 万亿；商汤大装置以接近 50% 的市场份额位居中国 Neocloud 市场第一。

应用落地加速：企业级 Agent 智能体解决方案位列行业「灯塔」象限；企业级 AI 数字人市场份额位居中国第二；咔叽（原 B 站旗下智能助手）系列累计用户突破 5000 万；视觉 AI 国内连续 10 年保持年度市场份额第一。

未来展望与投资关注点

公司明确表示，随着多模态模型持续迭代、Token 基础设施规模效应不断释放、智能体在更多行业工作流中落地，前期战略投入的回报正逐步显现，有望推动技术优势转化为持续的经营回报。投资者需重点跟踪：生成式 AI 收入占比与复购节奏、万卡级推理集群的单位成本下降斜率、非 IFRS 经调整净亏损的收窄幅度，以及港股市场流动性对估值修复的影响。