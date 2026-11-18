IT之家 11 月 18 日消息，NVIDIA（英伟达）今日正式解禁了 RTX Spark 迷你主机的销售，而与华硕 ProArt GR1X 一道进入市场的还有微星 (MSI) 的 EdgeMesa N AI+。

这一机型同样提供两档配置：64GB + 1TB 售价 33,999 元、128GB + 4TB 售价 56,999 元。

EdgeMesa N AI+ 三维 152×147×53 (mm)，体积约 1.3L；外部为铝合金材质，覆盖防指纹涂层；内部采用均热板 + 双涡轮风扇的散热系统，支持 140W 持续性能释放，满载噪声 32dB。

其内部包含 1 个 PCIe Gen5 ×4 的 M.2 SSD 盘位，搭载基于联发科技 MT7925 芯片的海华 AW-EM637 无线网卡（支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4），外部提供 4 个 USB-C 20Gbps、1 个 HDMI 2.1 (FRL)、1 个 10GbE RJ-45。

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