IT之家 11 月 19 日消息，OPPO 今日公布 ColorOS 十一月升级内容，支持安卓手机跨品牌一碰传，照片视频文件一碰即传；流体云融合导航冬季皮肤上线，伴着雪景流畅出站顺畅出发；天气新增朝霞晚霞预告，提前知晓最佳观赏时段还支持一键分享；小布助手新增一句话点瑞幸，全程无需跳转，快速下单到店取免排队。
据官方公告，十一月更新于 11 月 4 日开始分批次推送，11 月 30 日前完成推送，分批覆盖 ColorOS17 用户。部分功能因系统版本、机型不同而存在差异，请以版本实际呈现效果为准。相关进展与计划将在 ColorOS 官方微博、OPPO 社区 / 一加社区 ColorOS 官方账号更新。
IT之家附适配机型如下：
ОРРО
OPPO Find N6 卫星通信版
OPPO Find N6
OPPO Find N5 卫星通信版
OPPO Find N5
OPPO Find X10 Pro Max
OPPO Find X10
OPPO Find X10 E
OPPO Find X9 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X9 Ultra
OPPO Find X9 Pro 卫星通信版
OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9s Pro
OPPO Find X9
OPPO Find X8 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X8 Ultra
OPPO Find X8 Pro 卫星通信版
OPPO Find X8 Pro
OPPO Find X8s+
OPPO Find X8s
OPPO Find X8
OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版
OPPO Find X7 Ultra
OPPO Find X7
OPPO Reno16 Pro
OPPO Reno16
OPPO K15 Pro+
OPPO Pad 5 Pro
OPPO Pad Mini
OPPO Pad 6
一加
一加 16
一加 15
一加 15T
一加 13
一加 13T
一加 12
一加 Ace 7 Pro
一加 Ace 7
一加 Ace 6（至尊版）
一加 Ace 6
一加 Ace 6T
一加 Ace 6T（原神神里绫华定制机）
一加平板 3 Pro
真我
真我 GT8 Pro 阿斯顿马丁 F1 限量版
真我 GT8 Pro
真我 GT7 Pro
真我 GT7 Pro 竞速版
真我 GT8
真我 Neo8