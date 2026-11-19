IT之家 11 月 19 日消息，《Dota 2》于今日迎来 7.42 游戏性更新，这一版本包含大量机制改动。

IT之家注意到，此次调整了英雄属性、金钱和经验、法术强度，引入了新的物品威力概念，地图、线上小兵、痛苦魔方 & 肉山、一般中立生物、英雄等内容均有变化，还带来了多项全新物品。

以下是多项通用关键改动：

英雄的基础生命值从 120 点增加至 200 点，每点力量提供的生命值从 22 点减少至 20 点，每点智力提供的魔法抗性从 0.1% 增加至 0.125%；

减少了大部分物品对技能增幅的贡献，减少了大多数魔法和纯粹伤害技能的伤害，减少了部分长时间减速的持续时间；

防御符文现在拥有 2 点能量点数，摧毁特定建筑时不再重置冷却时间；

痛苦魔方现在必定掉落大战斗号角，该消耗品会在己方每条兵线上召唤一波超级士兵；