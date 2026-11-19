IT之家 11 月 19 日消息，天文学家借助 NASA 詹姆斯 · 韦布空间望远镜，首次获得恒星吞噬伴星并最终可能合并为一颗恒星的直接观测证据。

研究人员通过追踪仙女座星系外围一组双星系统的变化，重建了两颗恒星从相互绕行、发生吞噬到剧烈爆发的过程，相关研究于当地时间 11 月 18 日发表在《自然》上。

这组双星系统被研究人员亲切地称为“Bao”，正式编号为 AT 2025abao，分别称为“大宝”（Big Bao）和“小宝”（Little Bao）。

根据 NASA 发布的研究介绍，其中较大的恒星质量约为太阳的 7 倍，半径约为太阳的 350 倍，亮度约为太阳的 1.8 万倍；较小的伴星质量约为太阳的 0.7 倍，体积和亮度均小于太阳。

研究人员认为，小宝在进入大宝外围气体包层后，受到气体阻力影响，轨道逐渐收缩，并在约 7 年内不断向大宝核心靠近，最终撞入其核心。

这一过程属于天文学中的“共同包层演化”（Common Envelope Evolution）。在双星系统中，当一颗恒星膨胀到足以包裹伴星时，伴星会在共同包层内受到气体阻力，逐渐损失轨道能量并向主星核心螺旋式下沉。此前，天文学家主要通过理论模型和事后观测推测这一过程，此次研究则获得了较为完整的直接观测证据。

据《自然》论文，大宝在 2018 年左右开始逐渐变亮，研究人员于 2023 年 2 月通过 NASA 已退役的 NEOWISE 红外空间望远镜数据注意到这一异常现象。2024 年 9 月，WINTER 望远镜的观测进一步发现，这颗恒星不仅亮度增加，还开始向周围释放尘埃。

2025 年 10 月 17 日，兹威基瞬态设施（ZTF）探测到该系统发生剧烈爆发。研究人员发现，恒星亮度在短时间内迅速上升，并在不到一周内达到峰值。NASA 的韦布空间望远镜随后于 2025 年 12 月 24 日对其进行观测，距离爆发峰值仅过去 47 天。

研究人员利用韦布望远镜的中红外观测数据，结合其他地面及空间望远镜此前积累的紫外、可见光和近红外数据，重建了双星系统合并前后的演化过程。

研究估算，此次爆发将相当于太阳质量 0.1 至 0.2 倍的物质抛射到周围空间。研究人员认为，小宝最终被拖入大宝核心，两颗恒星由此合并。不过，合并后形成的 Bao 目前具体处于何种状态，仍需要未来进一步观测才能确定。

研究团队认为，NASA 即将开展大规模巡天观测的南希 · 格雷斯 · 罗曼空间望远镜，有望帮助天文学家发现更多类似事件，为研究双星系统演化提供新的观测样本。

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