IT之家 11 月 19 日消息，酷态科就 10 Ultra 充电器（型号 AD1204U）被曝出的安全隐患作出回应。

酷态科方面确认，产品在极低概率下会出现协议芯片不响应问题，导致为耳机、键盘、鼠标等低压设备充电时可能输出异常电压并造成损坏，相关修复固件已于 11 月 18 日通过 OTA 推送。

此次问题的公开化源于近期社交平台上集中出现的用户反馈。小红书用户反馈其 10 Ultra 先后烧坏了 iPhone 16 Pro 的电源芯片和 Switch 2，相关帖子的互动量达到十余万级别。

另有多名用户报告，充电头在长时间通电后会出现功率显示卡死、端口无输出但电压未归零的现象，若此时接入不支持高电压的设备，存在被烧毁的风险。NGA 等论坛的讨论则追溯到更早的时间点，有用户认为类似故障在 2024 年底就已零星出现。

博主“差评君”昨晚援引行业信源称，其故障根源指向充电头内 MCU（微控制器）的固件 bug，其故障案例最早可追溯至 2026 年 1 月；另有某厂商的充电头使用了同款 MCU，也存在发生类似故障的概率，但截至目前尚未收到该厂商产品的用户受损报告。

酷态科官方回应“差评君”称，首个经确认的用户受损案例发生于 2026 年 6 月，而非 1 月。由于初期反馈样本极少，项目组无法有效复现故障，直至近期才成功定位问题逻辑，客观上延缓了固件修复的进度。对于已核实损失的用户，酷态科经完整售后流程已完成鉴定和理赔；但鉴于近期网络上出现大量设备损坏索赔主张，公司需要对送检设备逐一鉴定，以确认损坏与充电头故障之间的因果关系。

正常情况下，充电头在通电后需与接入设备进行“握手”协商，根据设备请求的输出电压（如耳机通常为 5V，手机多为 9V）来匹配供电。当协议芯片因固件缺陷卡在不响应状态时，端口可能未经协商即维持最高 20V 的输出，低压设备一旦接入便面临过压损坏的风险。

酷态科强调，常规耐压 20V 及以上的设备（如手机、笔记本电脑）不受此次 bug 影响，没有设备损毁风险。官方建议用户尽快通过米家 App 以蓝牙方式连接充电头，将固件升级至修复版本；若在使用中遇到异常，可联系购买渠道的售后客服处理。