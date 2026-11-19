IT之家 11 月 19 日消息，恺英网络今日宣布，旗下盛和蓝月工作室研发、贪玩游戏发行的开放世界 MMO《斗罗大陆：诛邪传说》正式开启全平台公测，覆盖 PC、安卓、iOS 及鸿蒙四个平台。

据介绍，该作同时持有阅文集团《斗罗大陆》小说与腾讯视频《斗罗大陆》动画的双 IP 授权，并非单一源头的改编产品。

在内容叙事层面，游戏在原著明线之外铺设了一条“诛邪”暗线，玩家以诛邪之名介入关键事件，形成区别于主线复刻的个人叙事路径。

PC 配置需求方面，官方要求英特尔酷睿 i7-9700 或 AMD R5 3600 级处理器、英伟达 GeForce RTX 2060 或 AMD Radeon RX 6600 XT 级显卡，还有 16GB 内容，至少预留 90GB 硬盘空间。

作为开放世界作品，其游戏地图面积达到 6400 万平方米，以无缝大地图形式串联星斗大森林等地貌，并引入实时天气系统，从暴风雪到晴空的变化与场景氛围绑定。

移动方式上，游戏支持御空飞行，还有飞天神爪等设计用于跨越地形，探索过程不设自动寻路与自动战斗，机关解谜、炼金、地宫探秘等内容被嵌入大地图之中。

据介绍，其战斗与养成体系围绕“武魂 — 魂环 — 魂印”三层结构展开。同一武魂可通过不同魂印与魂环的组合衍生出差异化的流派，魂环吸收设有保底机制，连续失败达到指定次数后确保后续成功。

多人对抗部分，游戏中提供了 2v2 斗魂场、7v7 魂师大赛、40 人大逃杀及宗门领地战；猎魂所得的战利品可通过自由交易行上架，不受绑定交易限制。