IT之家 11 月 19 日消息，小米新推出了一款米家扫振电动牙刷 2（Pro 版此前已经发售），建议零售价 199 元，首发 175 元，叠加国补后 149 元，下单享 2 年质保、评价晒单返 10 元京豆。

这款产品搭载升级声波扫振马达 2.0，驱动刷头做大摆角扫振运动，模拟巴氏刷牙法的清洁轨迹，振动频率约 24000 次 / 分钟，可边扫边振清除牙菌斑，相比上代产品马达性能有所提升。

其机身内置三轴高精度传感器，支持 4 区漏刷识别功能，配合机身 LED 分区灯环实时追踪刷牙轨迹：白灯提示已清洁区域，橙灯提示漏刷及未刷净区域，同时搭载 30 秒换区提醒，可及时引导用户补刷清洁盲区。

米家扫振电动牙刷 2 配备全效缓震双刷头：清洁刷头采用月牙型剪裁，搭配优质菱形刷丝可深入齿缝深度净齿；刷头采用外高内低的刷丝排布，刷丝尖端直径细至 0.02mm 并添加含氟成分，温和贴合牙龈线。

刷头底部包裹食品接触级软胶，软度相比普通材质提升 25%，支持 45° 弯曲，无铜植毛结构防锈更健康，刷丝自带褪色提醒功能，提示用户每 3 个月更换刷头。

机身采用轻量化小巧设计，整机长度 236mm，相比上代产品缩短约 15mm；提供白色、粉色、绿色、蓝色 4 种配色可选，适配不同用户的审美偏好。

续航方面，产品内置大容量电池，使用呵护模式满电可支持约 180 天日常使用、清洁模式约 100 天续航（按每日使用 2 次、每次 2 分钟测试），配备通用 Type-C 充电口，约 6 小时即可充满；整机达到 IPX8 级防水，密封结构支持刷完直接冲洗。

该产品提供 3 种刷牙模式可选：呵护模式温和护龈，适配牙龈敏感人群与新手；清洁模式满足日常基础洁净需求；亮白模式深度清洁牙齿表面色素沉着。同时支持模式记忆功能，每次开机自动沿用上次设置的力度；开机 3 秒渐强启动，避免牙膏飞溅；充电口带潮湿检测功能，可及时提醒充电安全。

IT之家附详细参数如下：

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