IT之家 11 月 19 日消息，环保组织 Toxic-Free Future 于 2026 年 11 月 18 日发布的《零售商成绩单》显示，苹果在产品、包装及供应链中有害化学品和塑料管理方面获得最高分，也是 50 家被评估的美加大型零售商中唯一拿到 A 级的企业。

IT之家查询公开资料，Toxic-Free Future（直译为无毒未来）是一家美国环境健康非营利组织，总部位于西雅图，前身为 1981 年成立的“华盛顿有毒物质联盟”（Washington Toxics Coalition），2022 年正式更名为现名。

《零售商成绩单》自 2016 年开始发布，覆盖美国和加拿大 50 家大型零售商，并在计入子公司后涉及超过 140 家企业。报告围绕着企业责任、透明度、禁止有害物质以及更安全替代方案 4 个方面，评估企业在产品、包装和供应链中管理有害化学品与塑料的公开政策和实践。

在 2026 年评估中，在涵盖化学品信息披露、替代材料使用、包装减塑和供应链治理等系统性能力方面，苹果公司是唯一拿到 A 级的企业。宜家、Target 和丝芙兰紧随其后，均获 A-。报告指出，行业整体平均分仍只有 D+。

在 2024 年和 2026 年均被评估的 45 家零售商中，有 22 家至少下滑 2 个百分点；沃尔玛和全食超市均至少下降 20 分，亚马逊、迪克体育用品和沃尔格林斯则下滑超过 10 分。

更值得注意的是，仅有 10% 的零售商设定了可衡量、公开的减少或淘汰有害化学品及塑料目标，远低于 2024 年的 44%；同期公布进展的企业比例也从 68% 降至 44%。

报告联合作者、Toxic-Free Future 政府与市场政策主管 Cheri Peele 表示，经过十年零售商行动的推进，此次普遍倒退应成为警钟；企业已有能力让产品更安全，保护公众健康必须继续成为优先事项。