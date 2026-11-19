IT之家 11 月 19 日消息，SilverStone（银欣 / 银昕）现已启动 Frost Knight S360 PRO ARGB 处理器一体式液冷散热器的销售。
其支持 370W TDP，可选黑 / 白 2 种颜色，价格分别为 778 / 798 元。
与早些时候推出的 Non-ARGB 版本一样，S360 PRO ARGB 冷头配备大尺寸风扇快拆模块，兼容市面 120mm 风扇，提供左 / 中 / 右 3 档安装位置。
S360 PRO ARGB 水泵搭载三相六极电机 + 陶瓷轴承 + 微水道全铜底座，转速区间 800~3400 RPM；搭配 430mm EPDM 橡胶水管；配套 29mm 厚度 16 流道铝制冷排，提供更大的热交换面积。
其吹排与冷头风扇规格相同，尺寸 12025，采用 9 叶连叶扇形 + 12 极三相电机 + 双滚珠轴承，转速区间 0~3000 RPM，最大风量 86 CFM、最大静压 5 mmAq，最大噪声 39 dB(A)。
Frost Knight S360 PRO ARGB 附赠英特尔平台偏移扣具、水管管夹、风扇三档调速器，享受 3 年质保。
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