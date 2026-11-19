IT之家 11 月 19 日消息，今日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布 2026 年 10 月动力电池月度信息，IT之家整理主要内容如下：
产量方面：
10 月，我国动力和储能电池合计产量为 245.1GWh，环比增长 3.0%，同比增长 43.6%。
1-10 月，我国动力和储能电池累计产量为 2078.1GWh，累计同比增长 60.8%。
销量方面：
10 月，我国动力和储能电池销量为 230.4GWh，环比增长 3.4%，同比增长 38.8%。其中，动力电池销量为 159.3GWh，占总销量 69.1%，环比增长 6.7%，同比增长 28.1%；储能电池销量为 71.1GWh，占总销量 30.9%，环比下降 3.3%，同比增长 70.5%。
1-10 月，我国动力和储能电池累计销量为 1912.1GWh，累计同比增长 55.1%。其中，动力电池累计销量为 1245.6GWh，占总销量 65.1%，累计同比增长 36.8%；储能电池累计销量为 666.4GWh，占总销量 34.9%，累计同比增长 106.5%。
10 月，我国动力和储能电池合计出口 46.1GWh，环比增长 4.8%，同比增长 63.4%，占当月销量 20.0%。其中，动力电池出口量为 29.0GWh，占总出口量 62.9%，环比增长 2.2%，同比增长 49.4%；储能电池出口量为 17.1GWh，占总出口量 37.1%，环比增长 9.7%，同比增长 94.4%。
1-10 月，我国动力和储能电池累计出口 349.0GWh，累计同比增长 53.0%，占累计销量 18.3%。其中，动力电池累计出口为 228.7GWh，占总出口量 65.5%，累计同比增长 54.0%；储能电池累计出口量为 120.3GWh，占总出口量 34.5%，累计同比增长 51.3%。
装车量方面：
10 月，国内动力电池装车量 99.4GWh，环比增长 14.0%，同比增长 18.2%。其中三元电池装车量 12.8GWh，占总装车量 12.9%，环比增长 3.8%，同比下降 22.8%；磷酸铁锂电池装车量 86.3GWh，占总装车量 86.9%，环比增长 15.8%，同比增长 27.8%。
1-10 月，国内动力电池累计装车量 675.6GWh，累计同比增长 16.9%。其中三元电池累计装车量 110.6GWh，占总装车量 16.4%，累计同比增长 2.7%；磷酸铁锂电池累计装车量 563.5GWh，占总装车量 83.4%，累计同比增长 19.9%。