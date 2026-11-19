IT之家 11 月 19 日消息，漫威最新力作《复仇者联盟 5：毁灭之日》内地已定档 12 月 16 日全球领先上映。众多新老角色将齐聚一堂，开启漫威宇宙下一新阶段。

IT之家注意到，罗素兄弟今日在微博晒出了《复仇者联盟 5》更多角色概念海报，X 教授、万磁王、洛基等悉数登场。

结合此前网传剧情来看，《复仇者联盟 5：毁灭之日》将讲述多元宇宙的故事，会链接 X 战警、神奇四侠等超级英雄的世界。而毁灭博士在故事里将执行他的计划 —— 多元宇宙碰撞导致了他的家庭破碎，因此他决定创造一个全新秩序的宇宙。

本片将由罗素兄弟回归执导，小罗伯特・唐尼、克里斯・埃文斯、克里斯・海姆斯沃斯、佩德罗・帕斯卡、凡妮莎・柯比、汤姆・希德勒斯顿、安东尼・麦凯、塞巴斯蒂安・斯坦等人主演，将于 2026 年 12 月 18 日北美上映。

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