IT之家 11 月 19 日消息，据路透社今日报道，英国金融行为监管局（FCA）10 月接报的网络安全事件数量位居 5 年来单月第二，金融业面临的网络威胁正不断加剧。

该局称，10 月接报数量较 18 个月前的前一次峰值高出逾 50%。

英国金融行为监管局还与英格兰银行联合提出指引草案，进一步明确银行、保险公司和其他金融机构应如何做好应对网络攻击的准备、及时发现攻击，并在遇袭后恢复运营。

本月早些时候，法国信贷机构 Crédit Mutuel Arkéa 称，黑客发动网络攻击，盗走约 1 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 7.33 亿元人民币）。加密货币交易所币安也报告遭到黑客攻击，价值 63 亿美元（现汇率约合 420.89 亿元人民币）的数字资产被盗。

英国审慎监管局 CEO 兼英格兰银行副行长凯瑟琳 · 布拉迪克指出，网络攻击越来越频繁，手法更加复杂，破坏性也更强。“监管机构要有把握，确认金融机构有健全的网络安全管控措施，也能迅速发现事件、控制事态并恢复运营。”

英国金融行为监管局 10 月共收到 38 起网络安全事件报告，5 年来只有 2023 年 6 月的数字更高。当月发生 MOVEit 数据泄露事件，监管局共接报 49 起。

草案在现有运营韧性要求的基础上，细化了网络韧性、治理、事件响应、运营恢复和供应链风险管理方面的要求，并不增加金融机构的监管义务。

征求意见截止日期为（2027 年）2 月 26 日。监管机构还发布了补充指引，明确如何应对前沿 AI 和量子计算未来进展带来的网络安全风险。