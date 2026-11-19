IT之家 11 月 19 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）今日在视频连线采访中表示，预计未来 12-18 个月，Optimus（擎天柱）人形机器人就能做到倒垃圾、洗碗并将碗碟收进橱柜等家务劳动。

马斯克表示，Optimus 有望在 12 至 18 个月内完成多步骤复杂操作，先用于重工业，再进入家庭。

此外马斯克透露，新一轮 Optimus 人形机器人演示即将到来，预计将在未来一到两个月内举行。与以往不同的是，马斯克特别强调，这次演示必须足够“真实”，让外界看到机器人在日常互动中的实际表现，而不是经过精心编排的展示片段。

马斯克在采访中表示：“Optimus 的进展很顺利。当我们认为演示足够真实时，就会进行展示。可能还需要一两个月。届时你看到的，就是它在日常生活中与你互动时的真实表现。”

IT之家注意到，马斯克特意强调“真实”二字，显然是希望外界不要将这次演示理解为一场经过精心设计的表演。此前，特斯拉的一些机器人演示曾因展示环节经过编排而受到质疑。此次马斯克似乎希望提前明确预期，让公众看到 Optimus 在实际环境中的能力，而非仅仅完成预设动作。

从他的表述来看，特斯拉希望展示 Optimus 在不受人为干预的情况下完成任务的能力，包括不依赖预先编写的单一任务程序、不通过远程操控完成动作，也不刻意挑选有利的展示环境。

简单来说，马斯克希望呈现的是：如果你在普通的一天走到 Optimus 面前与它互动，它会如何回应和行动。

这实际上对机器人提出了更高要求。此前，行业内大多数人形机器人演示通常是在受控环境中完成一项经过反复排练的任务，而真正的日常互动还涉及环境变化、临时指令以及各种不可预见的情况。

值得一提的是，特斯拉是将于 2026 年 12 月 1 日至 2 日在美国加利福尼亚州圣马特奥举办的 Humanoids Summit（人形机器人峰会）的重要合作伙伴。按照活动安排，Optimus Gen 3 计划在现场进行实机演示。该活动的时间也恰好落在马斯克所说的时间范围内。

Optimus 的生产进度可能比外界想象的更快。据相关报道，特斯拉从 2026 年第三季度开始，已经在弗里蒙特工厂利用高产能生产线进行 Optimus 早期量产。目前，该工厂每周可以生产数百台机器人，产量约为 2026 年第二季度的 10 倍。

不过，这些机器人暂时还没有交付给外部客户，而是主要用于特斯拉内部，包括通过名为“Optimus Academy”的训练项目收集训练数据，以及部署在工厂生产线上。

目前的量产版本为 Optimus Gen 3，配备 37 个关节，并采用具备灵巧操作能力的仿生手部设计。

在长期产能规划方面，特斯拉正在得克萨斯州超级工厂（Giga Texas）建设一座专门用于生产 Optimus 的工厂，总建筑面积超过 700 万平方英尺（约 65 万平方米）。截至 11 月 18 日，该建筑主体结构的组装进度约为 65%，预计将在 2026 年底前完成厂房主体封闭。

特斯拉计划于 2026 年底在得州工厂启动初期生产，并争取在 2027 年夏季实现大规模量产。待弗里蒙特工厂完成产能爬坡、验证制造流程后，得州工厂将成为 Optimus 规模化生产的主要基地。