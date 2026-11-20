IT之家 11 月 20 日消息，Valve 今日发布 Steam Machine 硬件预订进展公告，宣布 512GB 型号已完成全部现有预订履约，等待名单清空，并已向所有剩余的 2TB 型号预订持有者发出购买邀请邮件。

IT之家附 Steam 官方公告链接（https://store.steampowered.com/hardware/steammachine）。

图源：Valve

不过 Valve 同时表示，目前仍持续面临硬件组件供应紧张问题，零部件采购受到明显影响，其中 2TB 型号受冲击最为严重，等待名单上的用户数量已超过当前产能，即便后续能增产，规模也将远低于原定计划。

Steam Machine 512GB 型号

现已转为“加入购物车”状态，用户可直接购买，售完即止；

当现有库存售罄后，将直接切换为缺货状态，不会再重新开放等待名单。

Steam Machine 2TB 型号

已向所有预订持有者完成购买邀请发放；

当前在等待名单中的用户将保留原有排队位置，但 Valve 强调等待名单中的用户不保证一定能获得产品；

由于等待名单人数已超过可供应数量，官方将关闭等待名单的新报名通道，产品页面文字将从“加入等待名单”变更为“缺货”；

等待名单用户可选择转而购买 512GB 型号（库存充足时），但需注意该操作将失去在 2TB 等待名单中的排队位置；

更多关于新增供应的细节，预计将于 2027 年 1 月公布。

后续安排

Valve 表示仍在持续生产更多 Steam Machine 设备，但内存与存储成本正以前所未有的幅度上涨，因此目前尚无法确定最终产能规模，也无法确定后续产品的定价，其中 2TB 型号的供应限制将尤为突出，相关更多信息同样预计在 2027 年 1 月对外公布。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。