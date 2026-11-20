IT之家 11 月 20 日消息，继 Visa 之后，美国最大银行摩根大通与万事达卡于当地时间 11 月 19 日先后披露旗下第三方服务商遭遇网络攻击，部分客户信息可能因此泄露。

此前，Visa 也已确认其一家第三方服务商发生安全事件。三家金融机构均表示，自身核心业务系统或支付网络未受到影响。

摩根大通周四发布公告称，为该公司提供服务的第三方服务商遭到网络攻击。根据目前的调查结果，攻击者可能获取了这些服务商存储的部分营销数据，其中可能包含部分客户姓名和电子邮箱地址。

摩根大通表示，公司业务运转正常，此次事件没有造成服务中断。在适当情况下，银行将直接联系受影响客户，并提供包括免费信用监测在内的支持服务。该行没有披露遭到攻击的第三方服务商名称，也没有公布攻击发生的具体时间。

万事达卡同日也披露了一起第三方服务商安全事件。该公司发言人表示，万事达卡近期收到通知，一家第三方服务商发生安全事件，导致参与某项特定权益计划的少量持卡人电子邮箱地址遭到泄露，涉及的信息不属于支付数据。

万事达卡强调，此次事件没有影响其支付网络，也不会影响持卡人正常使用银行卡。目前信息泄露范围已经得到控制，公司团队正配合相关服务商，根据实际情况为受影响的持卡人提供协助。

Visa 本周早些时候也表示，获悉一家第三方服务商发生安全事件。Visa 发言人称，该事件涉及亚太地区的一家第三方服务商，Visa 自身系统没有受到影响，也没有银行卡号等支付数据遭到泄露。

IT之家此前报道，在过去一周里，美国各大平台或机构接连出现大规模宕机事故，但各公司或机构均表示“无网络攻击迹象”。

据路透社报道，一个名为 n0n 的网络勒索组织于当地时间 11 月 16 日宣称获取了摩根大通的持卡人营销互动记录，并公布了相关数据。

同样在 11 月 16 日，n0n 还发布了涉及 Visa 和万事达卡的数据及相关说法。路透社审查发现，疑似 Visa 的数据主要涉及亚太地区市场，包括中国香港、中国台湾、韩国、日本、菲律宾、新加坡、马来西亚、澳大利亚和中国澳门等地，包含数千个疑似客户电子邮箱地址、电话号码及营销活动数据。相关数据的真实性同样尚未得到独立验证。

该组织公布的万事达卡相关数据则涉及北美、中东和非洲地区的客户营销信息，以及少量万事达卡员工电子邮箱地址。