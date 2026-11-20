IT之家 11 月 20 日消息，博主 @SugarDesign 今日分享了一张疑似蔚来乐道 L70 伪装车高清谍照，车灯采用假贴纸伪装。毫无疑问，这款新车依旧为 SUV 序列。

IT之家注意到，目前蔚来旗下乐道品牌已经推出 L60、L80、L90 等车型，乐道 L70 将填补车型空白，为消费者带来更多选择。

作为参考，目前在售的新乐道 L60 于今年 6 月上市，该车提供 Pro、Max+、Ultra+ 三款配置，整车购买方案 19.28 万-22.28 万元，租电方案 13.58 万-16.58 万元。该车长宽高分别为 4828/1930/1616mm，轴距 2950mm，定位中型 SUV。

▲ 乐道 L60

新乐道 L60 搭载 17.3 英寸 3K 后排吸顶式折叠屏，增设天窗遮阳帘、超纤绒顶棚，配备 6L 智能冷暖箱，并配备了 52L 大冰柜。该车还搭载蔚来自研 5nm 车规级智驾芯片神玑 NX9031 及蔚来世界模型 NMW 架构。

动力方面，新乐道 L60 提供单电机（240kW 功率、305N·m 扭矩）及双电机（340kW 功率、440N·m 扭矩）两种规格，具备 900V 高压架构，电量从 10% 充至 80% 仅需 25 分钟；匹配 60kWh 和 85kWh 两种电池，CLTC 续航里程为 530km、560km、707km 以及 740km。

按照以往惯例，从命名上看，乐道 L70 的定位预计会高于乐道 L60，关于这款新车的具体消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。