IT之家 11 月 20 日消息，据科创板日报今日报道，美光科技总裁兼首席技术与产品官 Scott DeBoer 在接受采访时表示，存储芯片的供需在很长一段时间内都无法达到平衡。

他指出，在可预见的未来，供需找不到明确的平衡点，预计 2027 年供需形势会比 2026 年更加紧张。

另据 Investing.com 本周公布的 TomorrowX 峰会记录稿，美光 CEO Sanjay Mehrotra 表示，所有主要客户都在寻求在堆叠式 3D DRAM 上合作，预计在 2030–2031 年间实现更广泛的应用。

尽管热管理仍是一大技术难题，但美光预计 3D DRAM 将在 2028–2029 年间开始获得市场关注，有望在 20 年代末成为关键增长引擎。

Mehrotra 还在 TomorrowX 峰会上重申，与 2026 年相比，预计 2027 和 2028 年的内存供需状况将进一步收紧，并指出美光 2027 年库存中已有 75% 售罄，该公司目前正与客户就延续至 2028 年的承诺进行磋商。

美光将 2026 年描述为创纪录的财年，预计 2027 年业绩将更为强劲，因为需求强劲、供应紧张和优惠价格持续支撑市场。

据美光称，该公司已签订了 26 份战略客户协议（SCA），并由 320 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,141.43 亿元人民币）的前期现金和财务承诺作为支撑。许多协议延长五年甚至更久，同时在技术路线图上加强合作。