IT之家 11 月 20 日消息，据新浪科技报道，吉利控股集团董事长李书福今日（11 月 20 日）在 2026 芯位教育论坛上表示，当前世界正面临新型全球化与地缘政治的双重挑战，变化剧烈、冲突频发。在这样的背景下，吉利控股集团将继续协同旗下教育与人才板块的几所学校联合培养人才，并把这一培养规模扩大到全球，招收本硕博学生，培养新型全球化人才。

李书福认为，新型全球化的本质，就是新型的本土化；而新型本土化的前提，是就业本土化、人力资源本土化。为此，吉利控股集团将协同旗下大学面向全球招生，因地制宜地为吉利培养世界各国的本土化人才，并根据吉利在全球不同国家、不同项目的需要，规划招生规模、生源质量、录取流程、专业方向和培养层次。

李书福称这是“跨时代跃迁人才培养计划”的又一个里程碑：计划以培养硕博学生为主体、少量培养本科生，以真实项目为载体，学生上学即上岗、在真实岗位上历练，毕业时拿到的是以能力为前提的学历和学位证书。

IT之家查询公开资料获悉，吉利目前已形成从中高职教育到本科、研究生教育的多层次办学体系，旗下包括吉利学院、三亚学院、湘潭理工学院、浙江汽车职业技术学院、湖南吉利汽车职业技术学院、三亚理工职业学院等。