IT之家 11 月 20 日消息，根据外媒 Android Authority 当地时间 19 日报道，三星 One UI 操作系统 9.5 Beta 1 的代码中出现了 "origin14wifi" "origin16wifi" 两个设备代号，型号则分别是 "XE940" "XE960"，应指向该品牌的 Android / Googlebook 笔记本电脑。

报道指出，三星视频编辑器新增了被标记为 "Origin" 的高通骁龙 X Elite 芯片配置文件，应该与 "origin14wifi" "origin16wifi" 相关。Geekbench 基准测试数据库也记录到了搭载高通骁龙 X Elite "Hamoa" 芯片的三星 "XE940XSA"。

根据三星笔电设备型号命名的经验规则，"XE" 前缀意味着新设备是其 Chromebook 系列的继任者，而 "XSA" 后置意味着其应该采用翻盖式设计。

此外，三星的“设置”应用还为 "origin14wifi" 和 "origin16wifi" 分别设置了不同的屏幕缩放级别，其中 "origin14wifi" 的缩放级别较低。