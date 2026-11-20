IT之家 11 月 20 日消息，小米米家全效空气净化器 2 Ultra 今日在京东等平台上架预售，首发 5799 元。

IT之家从商品页面获悉，新品宣称强效净化 147 种空气污染，升级醛能解 2.0 多效分解。强效去除家装持续释放的各类污染，广谱去除醛类、苯系物、烷烃类气态污染物。新一代醛能解 2.0 催化分解，攻克单一分解甲醛难题，强效分解醛、酸类气态污染。解决板材、油烟、软装引发的缓释空气威胁，长效催化分解，无需换芯。

该产品还支持广谱净化 108 种异味污染，将宠物异味、厨房油烟、日常异味有效去除；对花粉、尘螨、宠物毛屑等过敏原强效滤除，缓解过敏季带来的侵扰；采用双抗涂层，配合全幅紫外线光幕，高强度消杀空气中潜藏的细菌、病毒。

新品支持 10 米远距离横扫送风，支持双风机三向出风，配备升降顶部出风口；搭载双毫米波雷达，主动感知人体位置，三重人感送风模式，灵活随心切换；支持小米澎湃智联，连接米家 App、智能音箱及智能家庭屏等，可远程操控、语音控制、设定智能场景。

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